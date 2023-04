Crimen del colectivero: Aníbal Fernández se opuso a los cacheos a los pasajeros ordenados por Berni

escuchar

Esta mañana, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, volvió a mostrar un nuevo punto de discordancia con su par de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, cuando dijo no estar de acuerdo con los procedimientos realizados por la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) en colectivos del conurbano, como una respuesta ante el crimen del chofer Daniel Barrientos. La polémica se encendió el viernes pasado, cuando efectivos de esta fuerza bonaerense comenzaron con operativos en los que hacen descender a los pasajeros hombres de las unidades y les revisan sus pertenencias, además de cachearlos.

Aunque expresó eso, y a diferencia de otras oportunidades en la que solo marcó diferencias con su colega de la Provincia, esta vez en la rueda de prensa que dio cuando llegaba al ministerio, Fernández quiso explicar que las cosas “están ordenadas” entre ambos distritos, pese a algunas chicanas que deslizó. Según dijo, tuvo una instancia de diálogo con Berni.

Sobre los operativos de cacheo a pasajeros primero no quiso opinar. “Yo no hago calificaciones de eso, tenemos nuestras fuerzas trabajando en la misma zona, con una forma de trabajar, y no me parece que yo tenga que estar dando una suerte de lección a los otros. Trabajarán como ellos creen que lo tienen que hacer”, comenzó.

No obstante, después marcó: “No me satisface [ese tipo de operativos], pero es una tarea que tiene que desempeñar la Provincia”. Incluso, dijo que no aplicaría esta medida como parte de las tareas que realizan las fuerzas federales que están bajo su comando. “Nosotros en toda esta zona, con la Gendarmería, Prefectura y la Policía Federal, estamos subiendo a los colectivos y pidiendo documentos, pero no haciendo ese cacheo, son formas de trabajar”, deslizó Fernández, que finalmente fue tajante al respecto de esta modalidad. “No estoy de acuerdo”, sentenció.

Luego de los idas y vueltas acerca de la presencia de la Gendarmería en territorio bonaerense, el ministro de Seguridad aseveró que el trabajo de esos efectivos “es muy fuerte” e insistió con que se decidió hace dos meses, en una reunión de la que participó el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete de la Provincia, Martín Insaurralde.

“Empiezan a dar sus frutos. El día martes y miércoles hubo dos reuniones, con 12 secretarios de Seguridad invitados y los 12 con asistencia perfecta, discutiendo cuáles son las cosas que nos importan a todos y que ellos, conociendo las cosas del territorio, pueden darnos como aporte. El análisis fue muy bueno y los resultados llevados a cabo a partir de ese momento a la fecha son muy buenos”, sostuvo Fernández al respecto de encuentros coordinados por la secretaria de Seguridad y Política Criminal, Mercedes La Gioiosa, de los que no participó Berni.

Pero según Fernández, la misma La Gioiosa ahora le envió un mensaje al funcionario que responde a Axel Kicillof para decirle que necesitaba que llegara con sus equipos a los encuentros -que seguirán con otros representantes de las intendencias- y, todo de acuerdo al dirigente nacional, ahora el ministro bonaerense “dijo que iba a participar”.

Idas y vueltas en más de siete llamados

Fiel a su estilo, y con cierta ironía, Fernández también contó cómo, con ciertos traspiés, pudo comunicarse con Berni después de que lo agredieran en la Avenida General Paz. “Yo hablé con él, fue una suerte de teléfono descompuesto. Cuando él fue fruto de esa agresión, yo lo llamé. Nunca negué mi amistad con Berni. Lo llamé preocupado porque me parecía que lo que había pasado era una locura. Nueve veces lo llamé, supuse que no querría hablar, le mandé la captura de pantalla y le dejé el mensaje. Me escribió al día siguiente diciendo que no había visto los llamados. No me llamó, me parece. Después lo llamé y creo que estaba en TN, si no me equivoco”, reveló sobre los incordios para entablar una comunicación con su par provincial.

Sin embargo, destacó: “Al día siguiente me llamó y hablamos, están las cosas ordenadas”.

