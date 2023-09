escuchar

El candidato presidencial y ministro de Economía Sergio Massa y el expresidente Mauricio Macri estuvieron presentes este jueves en la pantalla de LN+ para hablar de la campaña electoral y el futuro de la Argentina. Ambos dirigentes dieron su punto de vista, cada uno por separado, respecto del candidato más votado en las elecciones primarias, Javier Milei, pero en ningún momento descalificaron al libertario con dureza.

Primero, Macri estuvo con Alfredo Leuco y Débora Plager. En el estudio, el expresidente minimizó la fortaleza de Milei a la hora de generar gobernabilidad y contó cuándo se quebró su relación con el camionero Hugo Moyano; después, cerca de la medianoche, Massa fue entrevistado por Luis Novaresio para su ciclo +Entrevistas, donde sostuvo que la fiesta de Olivos perjudicó la credibilidad del gobierno, afirmó que imagina “ministros radicales” en el caso de ser elegido presidente y adelantó que tiene definido al ministro de Economía; además, se pronunció sobre la reapertura de causas contra Cristina Kirchner.

Mauricio Macri entrevistado por Alfredo Leuco en LN+ LN+

Por eso, este viernes, los periodistas de LN+ repasaron ambas entrevistas y analizaron las declaraciones más picantes tanto de Macri como de Massa. “Macri dijo que a Milei lo vio una sola vez, cuando lo llevó Bullrich a su casa en el momento en el que el libertario tenía buen vínculo con ella”, subrayó Plager durante el pase del Noticiero 8 am con el programa Buen día Nación. “Macri respaldó a Patricia Bullrich, pero le cuesta ser contundente contra Milei”, reconoció Novaresio.

El expresidente Mauricio Macri, y los candidatos a presidentes Javier Milei y Sergio Massa

“Estamos discutiendo cómo se logra ese cambio profundo, el instrumento que lo va a hacer. ¿Una persona sola puede hacer un cambio? Yo estaba casi solo y tenía cuatro gobernadores. Milei tendría cero gobernadores”, sostuvo durante su participación en El Diario de Leuco, por LN+. “A Milei lo vi una sola vez en mi vida, que me lo trajo Patricia (Bullrich) y nos quedamos charlando”, explicó, y destacó que tiene “una buena relación con él”, ya que “no es un enemigo, es un adversario, es alguien que tiene otras ideas, pero que quiere lo mismo, que Argentina salga adelante”, añadió.

Luis Novaresio pidió que alguien de Libertad Avanza vaya a LN+

En tanto, Massa le dijo a Novaresio que “Bullrich es la candidata a ministra de Seguridad de Melconian, que fue la de Macri. Milei, es el candidato que habla de dolarizar la economía argentina sin tener el acuerdo de los dueños de los dólares. De ambos me separan las ideas ya que expresan más o menos lo mismo: uno dice universidad paga y el otro vouchers. Son más o menos lo mismo”.

“Fue una linda recorrida la de ayer en LN+ con Macri y Massa”, reconoció Novaresio. “Nos falta entrevistar a Milei; no consigo que venga nadie de los libertarios a la entrevista, no digo Milei mismo... Ramiro Marra estuvo hace mucho, pero ahora no, ni los influencers. Ojalá que podamos entrevistar a todos y charlar”, pidió Novaresio haciéndoles a los integrantes de la Libertad Avanza una invitación pública.

Sergio Massa entrevistado por Luis Novaresio en LN+ LN+

“Y que nos respetemos, no queremos más un país a los empujones, a los gritos, es hora que nos respetemos. Vivimos así por lo menos 16 de los últimos veinte años y nos fue mal. ¿Otra vez? Ya no quiero más gritos ni que nos lleven a empujones. Tratemos de vivir en un país un poco más civilizado y normal”, finalizó Plager.