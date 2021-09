Luis Majul analizó los últimos movimientos de Cristina Kirchner: “¿Estamos asistiendo al final de una era?”

“¿Cristina entró en crisis? ¿El kirchnerismo y su jefa, Cristina Fernández, están entrando en un estado de descomposición?”, se preguntó Luis Majul en el inicio de su editorial en +Voces (LN+). Tras presentar el interrogante, comenzó por analizar las críticas de Ariel Sujarchuk, intendente de Escobar; el antiguo spot de Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría y la foto de Juan Zabaleta, exintendente de Hurlingham y actual ministro de Desarrollo Social de la Nación.

Esas, según el periodista, son pruebas de un cambio político dentro del kirchnerismo. Asimismo, la actitud de Cristina Fernández de Kirchner tras la derrota en las PASO también refleja “el fin de una era”. “De nuevo, poco estratégica, debilitada, un tanto desesperada, [Cristina] envió un par de tuits ya no en contra de Macri sino contra toda su familia. Esa no parece Cristina, parece alguien que se come la curva y se mete en el barro”, reflexionó.

+Voces- 29 septiembre 2021

“Está perdiendo el foco en un contexto de pandemia, con más de 115 mil muertos, una crisis económica cada vez más profunda, el dólar subiendo y casi sin techo y un estado de ánimo abiertamente contrario a la oligarquía gobernante de la que ella es una fiel representante”, advirtió.

Su editorial continuó haciendo foco en Cristina Kirchner y recordó las críticas de la actual vicepresidente contra María Eugenia Vidal y las posteriores contradeclaraciones de la candidata a diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “¿Qué le estará pasando a Cristina? ¿Habrá entrado en crisis? ¿Estará empezando a tomar conciencia de que se le viene la noche?”, inquirió.

El cambio de gabinete fue otro punto en su reflexión. “Tuvo que recurrir a alguien que desprecia, Juan Manzur, para evitar ser nuevamente derrotada en distritos claves como Chubut, Santa Fe y La Pampa con el objetivo de mantener el quórum en el Senado. Tuvo que intervenir la comarca de uno de sus preferidos, Axel Kicillof, para evitar que los barones del conurbano le vuelvan a dar la espalda como en las últimas PASO”, indicó.

Promediando el final de su exposición, advirtió que, “al igual que pasa con Alberto, ya nadie teme enrostrarle en la cara sus contradicciones”. “¿Estaremos asistiendo al final de una era política? ¿Está empezando a encontrar límites el famoso ‘vamos por todo’? ¿Se le está empezando a perder el miedo?”, cerró Luis Majul su editorial de la noche.