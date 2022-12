Luis Majul: “Cristina Condenada”

escuchar

El próximo martes 6 de diciembre, después de las cinco de la tarde, Cristina podría ser condenada a entre 5 y 8 años de prisión efectiva y a la imposibilidad de ejercer cargos públicos de por vida. Esto es lo que calculan fiscales y jueces de Comodoro Py, según afirma Hernán Capiello, nuestro colega de LA NACION. Si este dato se confirma, el impacto político será enorme.

Tanto o más relevante que la Copa Mundial de Fútbol. Por qué:

Será la primera vez en la historia del país que un vicepresidente en ejercicio reciba una fuerte condena por graves delitos de corrupción.

Y deberá cargar con ese peso, hasta que la Cámara de Casación o la Corte Suprema de Justicia confirmen el fallo, o dispongan lo contrario.

Es decir: será un antes y un después, por más que griten, pataleen o anuncien que van a parar el Estado, cortar las rutas o incendiar el país.

Será una especie de “Nunca más”, pero contra la corrupción y la impunidad, enquistada dentro del Estado. Se pondrá en evidencia, además, que los argumentos de Cristina Kirchner y sus seguidores eran mentirosos. Porque, aunque la condenen, nada le impedirá presentarse como candidata a presidente, o a senadora nacional.

Vamos de nuevo: Cristina no se podrá ocultar detrás del fallo. Ni justificar la condena con argumentos tirados de los pelos. Mentira: el partido judicial no existe. Lo que sí hay son jueces cooptados por el kirchnerismo. Y otros que no. Tampoco la quieren muerta o presa. De hecho, muerta no está, porque, por fortuna, no la asesinaron. Menos mal: su deceso podría haber provocado el principio de una guerra civil. Y tampoco irá presa en lo inmediato, porque tiene dos instancias de apelación.

Como si esto fuera poco, el próximo 19 de febrero, ella cumplirá 70 años, y, por lo tanto, estaría en condiciones de pedir prisión domiciliaria, en el improbable caso de que los jueces dictaminen que debe ser encerrada de inmediato, por el riesgo de fuga.

Lo que no podrá evitar, a partir del próximo martes, es que la llamen, de manera más elegante o más coloquial:

Delincuente

Ladrona

Chorra

Jefa de una banda o líder una organización criminal.

Y todos los sinónimos que implican la violación de la ley, sin la palabra presunta, adelante.

En las últimas horas, los chicos grandes de La Cámpora intentan convencerla para salir a reivindicar “un empate” si, al final, la terminan condenando por fraude, y no como la cabeza de una asociación ilícita. Un sueño bastante módico, comparado con la promesa de liberación, ¿no?

Diego Luciani y Sergio Molas pidieron que se le impongan 12 años de prisión , inhabilitación perpetua y el decomiso de 5321 millones de pesos, el equivalente a 17 millones de dólares.

Hablan de asociación ilícita porque entienden que convalidó un mecanismo de corrupción institucional a lo largo de 12 años: entre mayo 2003 y diciembre de 2015.

Dictaminaron que la estructura la empezó a montar el expresidente, Néstor Kirchner , ni bien asumió, cuando transformó a Lázaro Báez de empleado de banco al mayor contratista de obra pública de Santa Cruz, con 51 obras, dejando una de cada tres sin terminar.

También probaron que Lázaro se hizo multimillonario, al punto de convertirse en el mayor terrateniente de la Patagonia, después de Luciano Benetton y Joe Lewis, con más de 500 mil hectáreas.

Los fiscales, en su alegato, detallaron cómo parte del dinero recibido por Báez retornó al patrimonio presidencial, a través del pago de contratos de alquileres truchos. Por supuesto, hay cosas que no figuran en el expediente, pero sí en el imaginario popular, como el reconocimiento de Lázaro de que el dinero que manejaba era de Néstor Kirchner.

También los fiscales demostraron, a través del cruce de mensajes entre los secretarios privados de Cristina, Lázaro y José López, que la entonces presidente había participado del operativo Limpiemos Todo Ya. Esto es: la escena que ilustra cómo desmontaron todo para borrar la evidencia y que fue mostrada, entre otros medios, por Telenoche.

Y por supuesto, nosotros, desde La Cornisa, mostramos cómo las rutas que no se hicieron, habían quedado a la buena de Dios. Quizá el único argumento nuevo, aunque igual de mentiroso, que usó Cristina, en sus “últimas palabras”, fue que llegaron a la presidencia, en 2003, con el mismo patrimonio que habían acumulado entonces.

No llegó a compararse con Arturo Humberto Illia o Manuel Belgrano porque hubiera sido demasiado, ¿no?

Cristina debería tranquilizarse. Si la condenan, no será la única. Porque también podrían ser condenados:

Lázaro Báez , para quien los fiscales pidieron 12 años de prisión, como partícipe fundamental de la organización ilícita.

, para quien los fiscales pidieron de prisión, como partícipe fundamental de la organización ilícita. Julio De Vido y José López , para quienes los fiscales solicitaron 10 años de cárcel .

, para quienes los fiscales solicitaron . Nelson Periotti , exdirector de Vialidad Nacional, con pedido de 10 años.

, exdirector de Vialidad Nacional, con pedido de Y Carlos Santiago Kirchner, primo hermano de Néstor, para quien pidieron 2 años de prisión en suspenso, por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Pero, quizá, lo que demuestra lo desesperada que está es el uso y abuso de lo peor de su gente. Por ejemplo, el jefe del grupo de tareas sucias, Rodolfo Tailhade, a quien antes lo usaba para hacer espionaje, y ahora lo utiliza de conductor estrella del noticiero del lawfare.

Sus argumentos para defender a Cristina dan vergüenza ajena y propia. Hace pocas horas, en el medio del escándalo de diputados, el impresentable de Tailhade dijo que Mario Negri había sido sodomizado por el PRO.

Y este fin de semana, cómo no tiene argumentos para atacar periodistas que denunciamos e investigamos la corrupción, nos intenta ensuciar poniéndonos en la categoría de mufas. Una denuncia gravísima, sobre la que la Corte Suprema de Justicia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se debería pronunciar. Te imaginarás, que nosotros estamos preocupadísimos. Y prácticamente no podemos dormir.

Basta recorrer las redes sociales para que los ciudadanos de a pie les respondan a los sicarios de mentirita de Cristina por nosotros. Mufa es tu gobierno, le dicen.

Que esta semana llegó al extremo de poner en peligro las cirugías cardiovasculares por falta de insumos , como acaba de denunciar el Colegio Argentino de Cirujanos Cardiovasculares.

, como acaba de denunciar el Colegio Argentino de Cirujanos Cardiovasculares. Mufa es tu gobierno, que hizo crecer la inflación hasta el 100% anual y a las villas más de un mil por ciento desde 2003 hasta la fecha.

y a las villas más de un mil por ciento desde 2003 hasta la fecha. Mufa es tu gobierno, que asumió con un dólar de 60 y hoy lo tiene a 320 .

. Mufa es tu gobierno, que hizo bajar el salario promedio a 540 dólares , un tercio de lo que gana un empleado que recién entra a trabajar a McDonald’s en la ciudad más pobre de los Estados Unidos.

, un tercio de lo que gana un empleado que recién entra a trabajar a McDonald’s en la ciudad más pobre de los Estados Unidos. Tu gobierno, que acaba de poner otro nuevo impuesto , en este caso a los pasajes de avión , y ya suma 27 nuevos desde que asumió.

, en este caso a los , y ya suma 27 nuevos desde que asumió. Tu gobierno, que con el aumento del 9% en octubre de la canasta básica de alimentos, colocó a la jubilación mínima por debajo de la línea de la pobreza.

de alimentos, colocó a la jubilación mínima por debajo de la línea de la pobreza. Tu gobierno nacional y popular, que acaba de autorizar el séptimo aumento de los combustibles en lo que va del año, con el gasoil a la cabeza, con más del 90%, seguido por la nafta premium , con el 120%.

en lo que va del año, con el gasoil a la cabeza, con más del 90%, seguido por la nafta , con el 120%. Tu gobierno, integrado por su jefe, por Alberto y Sergio Massa, que nos va a engalanar con la canasta de Navidad más cara de la historia, con una suba promedio, con respecto a las del año pasado, del 125%.

Nos va a engalanar con la canasta de Navidad más cara de la historia, con una suba promedio, con respecto a las del año pasado, del 125%.

Tu gobierno, que acaba de encargar un avión para el presidente de 22 millones de dólares .

. Tu gobierno, que hizo que los trabajadores formales perdieran el equivalente a 7,7 sueldos; los públicos a 9,6 salarios y los informales a 12,5%. Es decir, como escribió Francisco Jueguen, un año de trabajo completo, desde enero de 2018 hasta septiembre de 2022.

Por otra parte, Cristina, le recomendamos que no siga repitiendo que la historia ya la absolvió. Porque en todas las encuestas que preguntan, 7 de cada 10 argentinos la consideran culpable.

Así que, Tailhade, payaso de cuarta, mejor esperá hasta el martes y hacé todo lo posible para que no se produzca ningún episodio de violencia. Porque si paran el Estado, será como propinarle un golpe a tu propio gobierno. Y si le pasa algo a alguien, tu jefa será la responsable, junto a todos los delirantes que, como vos, se quieren llevar puesta a la Argentina.