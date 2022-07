Luis Majul: “El hermetismo de Cristina Kirchner es total”

Con el dólar blue a 338 pesos, imparable, el hermetismo sobre el involucramiento de Cristina en el gobierno es casi total.

Unos dicen que ya se metió de cabeza. Es el cuentito que intentó hacernos creer su hijo, Máximo Kirchner, la última vez que habló para la tribuna.

El Gobierno de Cristina. El editorial de Luis Majul

Otros aseguran que está más “ida” que nunca.

Que desde que recibió la noticia de que el fiscal Diego Luciani le pediría varios años de condena en la causa Vialidad, junto con el sobreseimiento de Macri en el juicio por presunto espionaje ilegal a las víctimas del Ara San Juan, solo desea romper todo.

Ahora, en vez de dar una señal de apoyo a Batakis, encabeza una campaña para que su núcleo duro crea que está siendo perseguida por Macri, los medios “hegemónicos” y “los poderes concentrados”.

Por supuesto, los grandes impulsores de la campaña son los cristi-delirantes de siempre.

Por ejemplo, el ex miembro de la Corte, ex juez de las dictaduras de Onganía y de Videla, el ex magistrado que alquilaba departamentos de su propiedad a prostíbulos de la ciudad, Raúl Eugenio Zaffaroni.

Por ejemplo, la abogada de Boudou y Cristina, Graciana Peñafort, quien a la vez cobra un sueldo como directora de Asuntos Jurídicos del Senado.

Por ejemplo, el ministro de Justicia Martin Soria, siempre con muchos problemas para hablar, escribir y leer en castellano, quien en vez de garantizar un adecuado servicio de Justicia solo habla para defender a la Jefa.

Dicen que algunos Chicos Grandes de la Cámpora, como Andrés Larroque, la estarían alentando para que, en el caso de que Alberto cumpla su amenaza de renunciar, Cristina puede ocupar la presidencia por tercera vez en su vida.

Incluso, la semana pasada, le recomendaron al ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, que leyera la segunda parte de la Constitución Nacional. La que se refiere a las autoridades del gobierno, en su artículo 88.

Dice así:

En caso de enfermedad, ausencia de la capital, muerte, renuncia o destitución del presidente, el Poder Ejecutivo será ejercido por el vicepresidente de La Nación. En caso de destitución, muerte, dimisión o inhabilidad del presidente y del vicepresidente de La Nación, el Congreso determinará qué funcionario público ha de desempeñar la presidencia, hasta que haya cesado la causa de inhabilidad o un nuevo presidente sea electo.

En las últimas horas, gente que se jacta de hablar con ambos dicen que Alberto le volvió a decir a Cristina que si le siguen poniendo palos en la rueda está dispuesto a renunciar. Y que entonces ella le respondió: ni se te ocurra, porque yo tampoco estoy dispuesta a arreglar lo que vos desarreglaste.

Sin embargo, los pensadores del Instituto Patria creen que, si, al final, Alberto, quebrado, se va, a Cristina no la va a quedar más alternativa que hacerse cargo.

No porque se esté muriendo de ganas, sino porque de otra manera perdería los fueros.

Está claro que la Constitución se lo permite, pero ¿quiere Cristina asumir? ¿puede Cristina hacerlo?

Hablé con ministros, dirigentes de la oposición y consultores. La mayoría dice que no podría ni siquiera asumir.

Que su sola nominación, haría subir el dólar a las nubes. A 400. A 500 pesos. Porque el mercado, que es la gente, interpretaría que la vice, con la lapicera en la mano, terminaría incendiando todo. Destruyendo lo poco que queda. La economía ya está explotada.

El consumo está bajando aceleradamente.

No hay precios de referencia.

Las listas de precios desaparecen.

Se compran alimentos para hacer stock.

Vendedores de productos con componentes importados incrementan los precios hasta un 40 por ciento.

Es casi imposible conseguir neumáticos y ropa deportiva de marcas importadas.

Ya no se venden autos ni propiedades.

Y como si esto fuera poco, el delirante y violento de Juan Grabois extorsiona al presidente, hablándole como si fuera un pedazo de cualquier cosa: