Los dos memes sobre el dólar que hicieron tentar a Pablo Rossi

Este martes, Pablo Rossi, a cargo por esta semana de El noticiero de LN+, no pudo evitar reírse ante la aparición en pantalla de un par de memes que, humorísticamente, hacían alusión al hecho económico del día, que es que el dólar blue superó en esta jornada la barrera de los $300. El conductor ironizó sobre esta situación tras exhibir imágenes que mostraban el afiche del film 300, con el presidente Alberto Fernández en lugar del héroe de esa historia, el rey Espartano Leónidas.

El dólar blue llegó este martes a alcanzar una cotización récord de $301 para la venta. Y más allá de que eso no signifique ningún signo halagüeño para la economía argentina, en las redes sociales muchos decidieron tomarse ese mal trago cambiario con un toque humorístico. Y así surgieron varios memes. Muchos de ellos, haciendo diversos juegos de ingenio con el número “estrella” de la fecha: el 300.

Los memes sobre el dólar a $300 que hicieron tentar a Rossi

Precisamente fue uno de esos memes el que abrió uno de los bloques de El noticiero de LN+ de este martes, y causó inmediatamente la risa de Pablo Rossi, que recibió la broma de la mejor manera. En la imagen figuraba lo que sería el póster original de la película 300, del año 2006, pero con la figura de Alberto Fernández en lugar del real protagonista original de esa cinta.

La cifra es una clara referencia al precio del blue, y la imagen corresponde a la película que narra un hecho real de la historia antigua, que es la llamada batalla de las Termópilas, un enfrentamiento que tuvo lugar en una de las guerras médicas, en el que, con apenas 300 hombres, el rey espartano Leónidas -el verdadero hombre del afiche- enfrentó y detuvo por varios días los ataques del poderoso ejército del rey persa Jerjes, que tenía la intención de avanzar hacia Grecia.

Una vez que vio el amargamente cómico meme, con una sonrisa, y en referencia al presidente que aparecía en la imagen, Rossi señaló: “Bueno, ahí está nuestro Leónidas al frente de sus 300 espartanos... no, perdón, no son los espartanos, es el dólar que llegó a 300″.

Más adelante, mientras continuaba analizando el meme, el conductor por esta semana de El noticiero, añadió: “Me decían por Twitter: ‘No te confundas, Leónidas no es Alberto, es Benjamin Franklin’”. El periodista se refería con su broma al prócer estadounidense que aparece en el billete de 100 dólares.

De inmediato, apareció un meme con Franklin en lugar del rey espartano y Rossi destacó: “Este es Leónidas, mostrámelo bien, que terminó enfrentando a Jerjes en la batalla de las Termópilas”.

El tuit de Diana Mondino sobre la cifra del día: 300, que es el número, en pesos, al que llegó el dólar blue en esta jornada cambiaria Captura LN+

Más adelante, el conductor aclaró que había que tomarse esos temas con “un poquito de humor”, e informó que “las redes están inundadas del 300, ya que el dólar superó al 300 por primera vez, alcanzó $301″.

A continuación, Rossi presentó a su invitada de ese momento del programa, la economista Diana Mondino, que es además una ingeniosa tuitera, con la que siguió el tema: “Me imagino que habrás visto algo de esto”, le preguntó. “Sí -respondió ella-. Nada más que yo puse a Leónidas sacrificado (en Twitter)”. “Dios mío”, exclamó, con una sonrisa el conductor.

A continuación, la economista aclaró: “Pero para la gente que no sabe de historia, es importante, Leónidas, con 300 valientes defendieron a Atenas para darle tiempo de escaparse. En realidad, uno hace la broma por el número 300, pero no tenemos defensa, ¿No? No tenemos un presidente o un ministro de Economía que esté defendiéndonos, al contrario”.

“Y Jerjes, en este caso con su poderoso ejército, son los mercados que vienen a por nosotros”, apostilló Rossi, mientras en pantalla apareció el tuit de Mondino donde, efectivamente, se podía ver a Leónidas, junto a otros soldados de su ejército, todos sin vida, atravesados por numerosas flechas. Y debajo se podía leer el número de este martes: 300.