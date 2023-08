escuchar

En su columna de LN+, Luis Majul se refirió a las expectativas de los principales espacios políticos para las PASO del domingo. En su explicación, el periodista desmenuzó los porcentajes de votos que esperan en Unión por la Patria, Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza y, en ese contexto, remarcó que la incertidumbre es muy grande.

El comentario de Luis Majul del 9/8

A continuación, la columna editorial completa de Luis Majul:

35, 30, 20. Ese el porcentaje aproximado que las principales fuerzas políticas esperan obtener el domingo que viene. Treinta y cinco Juntos por el Cambio. Treinta Unión por la Patria. Y veinte, la Libertad Avanza, de Javier Milei. Ese escenario, suma, en total, unos 80 puntos. A la mayoría de las consultoras la falta proyectar el total de los indecisos. El resto le correspondería a la izquierda y los partidos provinciales.

¿Hay algo del humor social que las encuestadoras no se están registrando? En el oficialismo temen una derrota monumental. Con el dólar tocando los 600 pesos y un nuevo aumento de la inflación y de los alimentos, Cristina Fernández no aparece en público y el presidente no se quiere ni asomar.

La vice ahora está obsesionada con la idea de que Mauricio Macri y Patricia Bullrich la quieren meter presa. Se agarran de un tuit que la exministra de Seguridad escribió la semana pasada, en respuesta a Wado de Pedro: “Ministro del Interior: en el único lugar en donde debería estar Cristina Kirchner es presa, cumpliendo su condena”.

Sergio Massa encabezó la campaña casi sin presencia de Alberto Fernández y Cristina Kirchner Captura de video

El único que hace campaña es Sergio Massa, pero cada vez que se ve obligado a responder una pregunta sobre el dólar o la inflación vuelven a aparecer en los títulos los peores datos de la economía argentina. Ni siquiera la amenaza de que la oposición vendrá a quitar los derechos de los argentinos parece tener algún afecto.

Tampoco parecen surtir efectos las amenazas a quienes compran dólares. Ayer, para evitar que el blue pasara los 600 pesos, el Banco Central tuvo una intervención récord de más de 100 millones de dólares. Con las cosas como están, se podría considerar casi un triunfo que el peronismo supere con creces el 30 por ciento de los votos que se supone que tiene asegurados.

¿Y quién terminará ganando Juntos por el Cambio? Patricia Bullrich repite que ya no hay nada que pueda evitar su triunfo, aunque en su equipo reconocen que Horacio Rodríguez Larreta está recuperando terreno.

¿El voto menos estridente hacia el jefe de gobierno de la Ciudad podría constituir la gran sorpresa de la noche del domingo? ¿Un Javier Milei más cerca de los 25 que de los 20 puntos amenazaría con colarse entre las dos fuerzas mayoritarias? El gran batacazo ¿será la abstención?

Entre hoy y mañana los principales candidatos recibirán las últimas encuestas que encargaron. Pero eso tampoco significa nada. A Mauricio Macri, en 2019, le dijeron que perdía las PASO por no más de 3 puntos y le terminaron sacando 17 puntos de diferencia. Y se supone que entonces respondían con más ganas y menos hartazgo de lo que están respondiendo ahora. Por eso la incertidumbre es más grande que nunca.