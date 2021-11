Luis Majul: “Las penas para los policías delincuentes deberían ser todavía más duras”

Luis Majul comenzó una nueva edición de +Voces (LN+) refiriéndose al crimen de Lucas González, el futbolista de 17 años que murió tras recibir un disparo de un oficial de Policía. En ese sentido, el periodista hizo una aclaración de cara a tratar el tema en su programa.

“No somos lo mismo: nosotros no tenemos problemas en decir que el policía que le disparó a Lucas González sería un delincuente. No nos importa que afecte al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o a Juntos”. Una vez dicho esto, continuó brindando su opinión sobre el caso.

“Nos parece bien que un policía que dispara y mata sin razón sea condenado por homicidio agravado”, indicó. Antes de seguir con su descargo, le dedicó unas palabras a la familia del joven y recordó también el crimen del kiosquero. “Sentimos tanta pena y tanta tristeza por la familia de Lucas González como por la de Roberto Sabo, el kiosquero de Ramos Mejía”.

“Creemos que, si se comprueba que intentgaron fraguar la escena del crimen, las penas para los policías delicuentes deberían ser todavía más duras. Vamos con nuestros móviles a mostrarlo igual que lo hicimos con la familia de Roberto Sabo”, sentenció.

Punto a parte, empezó a referirse a la utilización política de las tragedias de esta talla y criticó al Presidente. “Lo que no puede ser es que el Presidente aparezca ahora y se solidarice con la familia de Lucas y no haya hecho lo mismo con la del kiosquero; no puede ser que a Cerruti [la portavoz del Gobierno] le de asco la utilización política de esa tragedia y no el oportunismo del Presidente hoy”.

“Por esas cosas perdieron las elecciones y las van a seguir perdiendo si no cambian de una vez”, cerró Luis Majul.