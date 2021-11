“¿Cómo empezarías una película sobre la Argentina?”: la pregunta que sorprendió a Campanella

El resultado de las Elecciones Legislativas 2021 y la situación económica y política del país sigue siendo un tema de debate. El oficialismo perdió a nivel nacional pero igual el Gobierno celebró. Mientras en Plaza de Mayo el peronismo festejó el Día de la Militancia, en LN+ Jonatan Viale recibió a María Eugenia Vidal y a Juan José Campanella para hablar de lo acontecido en los últimos días.

En medio de la entrevista, Lucas Morando, periodista y miembro del equipo de Viale, +Realidad, consultó: “Te iba a preguntar algo que seguramente nadie te preguntó”. Y continuó: “¿Si tuvieras que hacer una película de la Argentina como empieza?”. A medida que escuchaba la pregunta, el cineasta ganador del premio Oscar negaba con la cabeza. “No te pregunto cómo termina porque es impredecible”, completó.

A Juan José Campanella le han preguntado en varias ocasiones cómo haría un film de nuestro país. Siendo una pregunta un tanto recurrente, no dudó en responderla pero aún así se mostró sorprendido. Con la cara un poco roja y una sonrisa pícara y cómplice, se animó a vislumbrar dos escenarios para la película que hable de la actualidad de la Argentina aunque tuvo ciertas reservas. “No, no, mirá... ojalá las ideas me vinieran tan rápido a la cabeza”, bromeó Campanella entre risas y pensamientos.

La pregunta que sorprendió a Juan José Campanella

Hecha la broma, procedió a analizar sus dos posibles películas, una de humor y otra más seria. “Creo que tendría tanto cuidado con cómo trataría la Argentina de hoy que es: o estamos todos de acuerdo para hacer una farsa o algo que de alguna manera el humor sea sanador; o tengo que hablar en serio de la Argentina de hoy y sería una cosa muy dolorosa”, contestó.

Sin embargo, advirtió también que “no lo haría” pero que aún así intentaría “buscar la rendija por donde encontrar un poco de luz”. La entrevista continuó y apareció otra pregunta que Campanella no tuvo problemas en responder. La incógnita del panel se refería a cómo se imagina él los próximos dos años antes de la próxima elección.

“Se van a radicalizar pase lo que pase porque está en su naturaleza. Ellos creen que han perdido porque no fueron lo suficientemente kirchneristas. Creo que lo mejor para la oposición es dejarlos seguir creyendo que ganaron, no rebatirlos”, sentenció.