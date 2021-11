Agredieron al equipo de LN+ mientras mostraba cómo había quedado Plaza de Mayo tras el acto del Día de la Militancia

Un camarógrafo de LN+ fue agredido en Plaza de Mayo mientras mostraba cómo había quedado el lugar, luego del acto que el Frente de Todos organizó este miércoles por el Día de la Militancia.

“Vienen a increparnos”, le dijo el periodista Diego Lewen a Eduardo Feinmann mientras salía al aire en El noticiero de LN+. Minutos antes, el cronista había estado señalando que el pasto estaba cubierto por botellas vacías y los palos con los que se sostenían las banderas, entre una infinidad de residuos.

El equipo de LN+, agredido en Plaza de Mayo tras el acto por el Día de la Militancia

“¿Les molesta que hayamos tomado algo?”, arremetió uno de los dos hombres. Mientras tanto, el otro, que tenía a un chico en brazos, arremetió: “¿Está grabando?”. Y continuó: “Mauricio Macri se fugó US$54 millones y se la fugaron toda”. Al instante, al notar que se trataba de LN+, dijo: “¡Ah, Macri! Bueno... Macri”. Feinmann, en el piso, se reía por las palabras del manifestante cuando, de pronto, Diego Lewen empezó a gritar. En ese mismo momento había notado que otro hombre, desde atrás, había agredido al camarógrafo.

“Eh, eh, ¡Vení! ¿No querés dar la cara?”, le preguntó el cronista al manifestante, que vestido con una campera negra se alejaba a paso veloz. “¿Qué pegás de atrás, viejo?”, le volvió a insistir Lewen, mientras lo seguía para que diera la cara. “Ahora nos empiezan a revolear otras cosas”, agregó el periodista, que ya se encontraba frente al Cabildo.

Al ver esto, desde el estudio, Feinmann se preguntó con ironía: “¿Pero no eran el amor y no el odio? ¿Cómo es la cosa? Imagino que habrá un repudio a esta actitud violenta”. Para terminar el mal momento, el conductor de El Noticiero remató: “Salí de ahí, Diego, no vale la pena”.