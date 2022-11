Luis Majul: “Los antimufas K, ¿son o se hacen?”

escuchar

Los antimufas K, ¿son o se hacen? El editorial de Luis Majul.

Estábamos preparados para que el gobierno y sus chupamedias a sueldo usaran el mundial de fútbol para no hablar del dólar (que no para de subir), la inflación (que no baja) la pobreza (que pronto llegará al 40 por ciento), los hechos de corrupción y la inseguridad.

Pero juramos que no lo estábamos para soportar a la brigada anti mufa cabeza de termo que le echa la culpa Macri por la sorpresiva derrota contra Arabia Saudita.

“Murga inquisidora y supersticiosa”, los llamó una picante usuaria de Twitter. Mas brutos no se consigue ¿no?

¡Que lejos quedó el gobierno de científicos, con Alberto a la cabeza y el ministro de Salud Ginés González García, pronosticando que el Covid nunca llegaría a la Argentina, o diciendo que era mucho mas peligrosa la gripe que el coronavirus!

En efecto. Quedó demasiado lejos. A más 130 mil muertos de distancia. Pero ellos siguen hablando de cualquier cosa como si fueran especialistas, de verdad. ¿Escuchaste al intendente de Pehuajó, Pablo Zurro?

¿Viste donde terminó el periodista de investigación, Juan Amorín de C5N?

¿Leíste a Artemio López, el encuestador k que no pega una? ¿Y leíste lo que subió Javier Romero, otro ejemplar que pasó por el periodismo sin pena ni gloria pero que aún así le dicen “El Profe”?

¿Sabés que se creen graciosos de verdad?

¿Cómo? No escuché. ¿Vos decís que lo hacen gratis? A mi me parece que no.

Porque El destape, de Roberto Navarro, sigue con la campaña de firmas para que Macri se vaya de Qatar. Mmmm: no creo que haya nada en el mundo que Navarro haga gratis, o por la fuerza de la convicción.

Más esperable era lo de Página/12. El diario que inventó Jorge Lanata acaba de publicar una nota con el título: Mauricio Macri estuvo en el palco durante la derrota Argentina y en las redes lo trataron de mufa.

La volanta dice: De Menem en Italia 90 a Macri en Qatar 2022.

Por supuesto, no hay una sola línea sobre la presencia en Qatar del actual dueño de Página, Víctor Santamaría, secretario general del Sindicato de Encargados de Edificios.

Pero eso no es todo amigos.

Porque también se subió a la moto de los antimufa Luis D’Elía, llamando a Macri PIEDRA con mayúsculas y preguntándose que hace en Qatar alguien que fugó 100 mil millones de dólares al exterior.

Habría que pedirle a Luisito que revise la lista de quienes se la llevaron. Ahí se va a encontrar con los más reputados empresarios k y también con la jefa, Cristina Kirchner, quien compró dólares para zafar de lo embargos de la justicia y los colocó en la caja fuerte de su hija.

Quizá el que mejor atendió a los anti mufa k fue Fernando Iglesias, hincha de Independiente, un “gorila” que no se calla. Y lo hizo, como siempre, con números en la mano: “Desde 1989, la Argentina ha sido gobernada el 81% del tiempo por el peronismo. Eso es mufa. Lo demás es superstición”.

Iglesias no se privó tampoco de recordar que la ministra Kelly Olmos había preferido que gane Argentina a bajar la inflación. Entonces escribió:

Lo bueno de todo esto es que si nos volvemos antes podemos empezar antes a bajar la inflación con el tío Alberto y la tía Kelly.

Hasta acá llegamos.

Ahora sería mejor que el Mundial no nos tape ni el desastre de que están haciendo con la economía, ni los casos de corrupción del kirchnerismo, ni la interna tóxica en seguridad, mientras en la provincia siguen matando gente todos los días.

El dólar blue volvió a dar un salto hoy, y ya no se conseguía a menos de 312 pesos, cuatro pesos más que la rueda anterior.

Se trata del valor más alto desde julio, cuando llegó a costar 338 pesos, antes de que asumiera a quien entonces presentaban como un superministro, Sergio Massa, ahora un poquito desinflado, mientras la inflación sigue creciendo sin prisa y sin pausa.

¿Te acordás cuando se reían de Roberto García Moritán cuando decía que el dólar se iba a ir a 400?

Porque además de esto, decía que cada minuto que pasa, se suma un nuevo pobre a la República Argentina.

Ayer, el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil acordó llevarlo a cerca de 60 mil pesos en marzo.

¿Sabés cuánto representa eso?

Menos de la mitad de una canasta básica de alimentos, que el mes pasado subió más de un 9 por ciento y alcanzó los 150 mil pesos.

Escuchá: Por la suba del salario mínimo, cerca de 1.200.000 jubilados recibirán un plus en diciembre, enero y febrero.

Será de 677 pesos, 3.526 pesos y 5.425 pesos, respectivamente, para aquellos que se jubilaron con 30 años o más de aportes, y sin moratoria.

En vez de ser un paliativo, parece otro cachetazo, si se lo compara con las dos jubilaciones de privilegio de Cristina, cuyo monto total ya estaría tocando los 7 millones de pesos.

Es decir: más de 20 mil dólares.

Mientras tanto, a Berni, los intendentes del PJ de la provincia lo quieren afuera.

Los que se auto perciben más apegados a la ley, dicen que el ministro acusó sin pruebas a Lucianito de matar a Andrés Blaquier, cuando horas después de comprobó que el chico no lo había hecho. Uno de esos intendentes me dijo: si le hubiera pasado a la oposición ya estaríamos pidiendo su cabeza.

También le endilgan la muerte de César Regueiro, el hincha de Gimnasia y Esgrima de la Plata que falleció en medio de los gases lacrimógenos y la represión. Uno que lo tiene apuntado por eso desde hace tiempo es el hijo de Cristina, Máximo, quien el 11 de octubre, le pasó la correspondiente factura. Eso sí.

Cuando se trata de una denuncia por presunta corrupción, todos prefieren hablar de una operación. No sea cosa que a algún intendente le caiga la AFIP y le pase lo mismo que al ministro Berni.

Nada de esto amilana a Cristina, quien pretende apartar a la jueza María Eugenia Capuchetti de la investigación sobre su atentado fallido porque la jueza se resiste a comprar su teoría de que detrás de los copitos y los miembros de Revolución Federal están Gerardo Milman, parte de la familia Caputo, Patricia Bullrich o Macri.

Hoy dos de sus abogados estuvieron en Comodoro Py.

Uno de llama Marcos Aldazábal. El otro es el impresentable de José Manuel Ubeira.

El primero hace de policía bueno.

El otro juega en la baja categoría de Gregorio Dalbón.

Hoy Ubeira se pasó de la raya.

Responsabilizó a Capuchetti en el caso de que le llegue a pasar algo a Cristina.

Ya había dicho barbaridades del fiscal Diego Luciani también. Planteando la idea de que, con su acusación, se había abierto la temporada de caza.

¿Capuchetti se habrá asustado?

¿Por eso habrá delegado la investigación en el fiscal Carlos Rívolo?

Cristina está desesperada. Sus empleados están desesperados. Porque viven en el peor de los mundos.

Para empezar, ella está a punto de ser condenada en la causa Vialidad. Entonces, como bien explicó nuestro colega Claudio Savoia, el término “jefa de una banda de criminales” no se deberá interpretar como un adjetivo, sino como una descripción.

Y quizá también se reabra la causa Hotesur-Los Sauces, donde tanto ella como sus hijos figuran como los miembros de una organización delictiva.

Y tal vez la Corte dicte a antes de fin de año dos fallos que al kirchnerismo lo podrían terminar de demoler.

Uno: La restitución del porcentaje de Coparticipación que La Nación le quitó a la Ciudad. El otro: la confirmación de la condena contra Milagro Sala, en la causa Pibes Villeros.

Y ahora que estamos en el medio del mundial, permítanos recordar las inolvidables palabras de María Eugenia Bielsa, hermana del Loco Marcelo Bielsa, lejos de la brigada antimufa y más cerca de la verdad, que tarde o temprano se impone.