La información de Nicolás Dujovne sobre el gobierno de Mauricio Macri que sorprendió a Luis Novaresio: “Dato que yo no sabía”

Luis Novaresio entrevistó al exministro de Economía del gobierno de Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, quien brindó detalles poco conocidos sobre el acuerdo que negoció con su par brasileño para implementar una moneda única entre ambos países. “Para mi la entrevista fue muy interesante porque conocí un dato que no sabía y es que en 2019 Macri acordó con Jair Bolsonaro una moneda común; se pusieron de acuerdo y estuvo a punto de suceder, yo no lo sabía”, admitió el periodista este miércoles durante el pase de su programa Buen día Nación con el noticiero 8.30 AM que conduce Luis Majul junto con Débora Plager y Marina Calabró.

“Dujovne tenía el proyecto redactado y cuando viaja a Brasil para cerrar el acuerdo, el presidente del Banco Central de ese país pide unos días para analizarlo, pero casi se crea una moneda común”, añadió el periodista de LN+.

Luis Novaresio reveló la respuesta de Nicolás Dujovne que lo sorprendió

Peso real: la moneda en común entre Brasil y Argentina que no fue

Dujovne fue el titular del palacio de Hacienda entre enero de 2017 y agosto de 2019, durante la presidencia de Macri, y antes de su salida del gobierno estuvo muy cerca de implementar el sistema monetario común con Brasil.

De hecho, en junio de aquél año, Jair Bolsonaro y Paulo Guedes, presidente y ministro de Economía de Brasil, confirmaron la iniciativa ante empresarios y otros ministros durante una visita a Buenos Aires, y rápidamente desde Japón, el entorno del ministro Dujovne, quien se encontraba en la cumbre del G-20, lo confirmó: Argentina y Brasil avanzaban en la idea de crear una nueva moneda corriente en común llamada “peso real”.

En ese entonces, el ministro argumentó que la Argentina y Brasil “están expuestos a los mismos shocks externos”, que “dependen mucho de las exportaciones” y que el peso y el real “tienen una correlación bastante parecida ante los eventos internacionales”. Algo muy parecido a lo que manifestó durante la entrevista con Novaresio, poco más de tres años después.

Otros tiempos: Mauricio Macri recibiendo al entonces presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en agosto de 2019 Silvana Colombo - LA NACION

Luego de emitir algunos fragmentos del diálogo de Dujovne con Novaresio, Majul sostuvo que “cuando algunos hablan de dolarización, los que saben dicen que no, que lo correcto sería una paridad con la moneda brasileña que es estable y que pueda acompañar a una economía como la Argentina en el intercambio comercial”.

En este sentido, Plager aportó un número que echa por tierra la iniciativa: “El dato objetivo es que el Banco Central de Brasil tiene más de 350.000 millones de dólares de reservas, y la Argentina nada, es un pequeño detalle”.

“El Banco Central de Brasil no quiso la moneda común por el tema de las reservas, pero también hay otras razones: en la Argentina no se cumplen las previsiones y se han usado las reservas para financiar a los gobiernos y al Estado, ese es el problema central”, consideró Majul. Y cerró: “Y además hay otro problema severo. Y si no miremos a Europa, donde hay una moneda común y un Banco Central Europeo (BCE) que regula la emisión. En Europa, las órdenes de la autoridad monetaria se cumplen. Cuando Italia quiso emitir dinero, el Banco Europeo se lo negó, y el gobierno tuvo que aceptarlo”.

