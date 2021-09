Luis Majul: “No quieran hacer en cinco minutos lo que no quisieron hacer en un año y medio”

“Están desesperados porque el domingo 12 de septiembre, solo en la provincia [de Buenos Aires] perdieron más de dos millones de votos. Votos que no pueden conseguir solo con relato, chamuyo y humo. Por eso Cristina [Kirchner], fuera de sí, casi rompe el gobierno”, comenzó Luis Majul un crítico y duro editorial en LN+.

Para comenzar, puntualizó algunos hechos que dejaron mucha tela para cortar en estos últimos días: la designación de Aníbal Fernández como ministro de Seguridad, la entrega de cocinas, garrafas y heladeras en General Rodríguez y la nueva información, dada anteriormente por Paulino Rodríguez también en LN+, de la entrega de créditos hipotecarios en Junín, Mercedes, Luján y Gral. Rodríguez.

“Lo mismo hicieron con las vacunas. Ellos pensaban que si le ponían sello partidario a los vacunatorios la gente los votaría, que los consideraría los campeones de la salud”, comparó. “De nuevo, nunca los vi tan desesperados. Dicen que Cristina cada día grita más, que hasta los vecinos le piden que haga un poco de silencio. De un día para el otro se cayeron todos los mitos”, continuó.

Luego de nombrar a la vicepresidenta como la “mariscal de la derrota” indicó que el “mito de que si te dan un plan social o una heladera mañana te van a votar y te lo van a agradecer toda la vida” no existe más en la Argentina. “Como si esto fuera poco, ahora nos quieren hacer creer que de un día para el otro desapareció la pandemia. Así como manipulaban los índices de inflación porque eran incapaces de controlarla, así como Kicillof dejó de medir la pobreza porque decía que era estigmatizante ahora testean cada vez menos”, arremetió Majul.

“¿Cómo no van a registrarse menos contagios si cada vez hay menos testeos? Somos conscientes de que los casos bajaron porque cada vez hay menos internados y se registran menos muertos pero, una vez más: no quieran hacer en cinco minutos lo que no pudieron o no quisieron hacer en un año y medio”, amplió.

Para finalizar, rescató que “la gente se dio cuenta de que con los planes sociales, la tarjeta Alimentar, los IFE, las becas de estudios y todo el inmenso paquete de clientelismo político no alcanza” y que tampoco alcanza con aquel discurso donde se le echaba la culpa al gobierno de Mauricio Macri por los males económicos y sociales de la Argentina.