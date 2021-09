“Me llamó la atención que el Presidente aplaudiera”: la reacción de Fernando Carnota tras los dichos de Ishii sobre los medios

Este miércoles por la tarde, en el pase de LN+ que realizaron Fernando Carnota y Paulino Rodrigues, ambos se refirieron a los declaraciones que por la mañana realizó el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, contra la prensa. Fue en el acto de inauguración de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de José C. Paz, y ante la presencia del presidente Alberto Fernández.

Ishii señaló en su discurso que “el pueblo un día se va a levantar contra los medios”. Los periodistas de LN+ analizaron las palabras del intendente, y se mostraron sorprendidos por la actitud de Fernández ante estas declaraciones. “Me llamó la atención que el Presidente aplaudió muy a gusto”, dijo Carnota.

Carnota, sobre los dichos de Ishi contra los medios: "Me llamó la atención lo de Alberto"

En el habitual pase que se produce entre los programas Hora 17 y El Noticiero de LN+, esta vez Rodrigues y Carnota, que estos días reemplazan a Pablo Rossi y Eduardo Feinmann respectivamente, se dedicaron, entre otras cosas, a hablar del acto en el que habló el intendente de José C. Paz.

Carnota fue el primero que tocó el tema de “Ishii atacando a los medios” y " diciendo que somos los encargados de dar malas noticias”.

Con respecto a esto, el periodista arremetió: “¿Cuándo vamos a dejar de dar malas noticias? Bueno, el día que no haya festicholas clandestinas, el día que no se enojen con los medios por una foto, el día que no se roben las vacunas, el día que pase todo eso, tal vez dejaremos de dar malas noticias. Las malas noticias las producen ellos, nosotros somos el cartero, las estamos contando”.

“La ejemplaridad que faltó, la arbitrariedad en la toma de decisiones, todo eso no es endilgable al periodismo, todo eso es fruto de que no hicieron lo que corresponde”, añadió Rodrigues, e inmediatamente presentó el video con las palabras de Ishii.

En las imágenes es posible ver al citado intendente en el acto de este miércoles por la mañana, mientras dice: “Por favor a los medios, tengan piedad del pueblo. Son todas pálidas. El pueblo un día se va a levantar contra los medios. No tengo dudas de eso”.

De regreso al piso, Carnota señaló que lo que había dicho Ishii era “temerario”. “La mejor manera que tiene el pueblo de levantarse contra los medios se llama control remoto. Es la elección de la gente. Tiene canales con buenas noticias también, Ishii, así que puede verlos también”, agregó.

Luego, el periodista recordó que en el pasado, el jefe comunal de José C. Paz había dicho que iba a “salir a cazar traidores”, y se preguntó: “¿Va a salir a cazar periodistas ahora?”.

Rodrigues, por su parte, recordó los movimientos que habían sido visibilizados en los medios, como Padres Organizados, o la red VacunaMe y señaló: “Todos los que no tuvieron o no tienen la vacuna en tiempo y forma por impericia y negligencia, o desidia ideológica, todo eso se vio en los medios”.

Para finalizar el análisis, Carnota expresó su sorpresa por la reacción del presidente ante las palabras del intendente. “Me llamó la atención del presidente que aplaudió muy a gusto cuando Ishii decía esto de los medios. Un presidente que en su momento se opuso y discutió la ley de medios que el gobierno kirchnerista en aquel momento votó o quiso sacar”, sentenció.

“Cambió muchísimo y esto no es novedad”, concluyó Carnota, en referencia al primer mandatario.