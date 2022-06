Jony Viale: “El gobierno armó un búnker de inmorales”

Este miércoles, en su habitual columna política de +Realidad, Jonatan Viale hizo un recuento de algunos casos de acciones reprochables que habrían realizado en estos últimos años funcionarios de la gestión de Alberto Fernández y llegó a una definición sobre el carácter del oficialismo: “El Gobierno armó un búnker de inmorales”.

Debajo se hace un extracto de la columna política de Jonatan Viale, cuyo contenido completo puede verse en el video de +Realidad:

Es cierto; cada día queda demostrado que estamos ante el peor gobierno de la historia democrática. Este gobierno rompió todas las variables económicas, sociales y morales. Me acuerdo cuando se presentaron en sociedad como un “gobierno de científicos” ¿sabés que terminaron siendo? Un aguantadero de inmorales, un refugio de cuatreros.

Victoria Donda, titular del Inadi, desde que comenzó el gobierno sabemos que tenía a su empleada en doméstica en negro, pagandole $ 5.000 por mes. ¿Qué hizo Alberto Fernández? ¿la retó? ¿la echó? ¿la denunció ante la justicia? La defendió.

Carla Vizzotti, Ministra de salud. Sus padres fueron vacunados contra el Covid un día antes de que estalle el vacunatorio VIP. Se vacunaron el 18 de febrero en escobar. ¿Dónde está Vizzotti? Más firme que nunca en el cargo.

¿Te das cuenta? El gobierno es un aguantadero de inmorales. Jorge Ferraresi, ministro de Desarrollo territorial y hábitat. Casualmente, una joven de 18 años que milita con Ferraresi consiguió una vacuna antes que nadie. Después de esto, todos suponíamos que Alberto le pegaba una patada en el medio del tujes a Ferraresi. Todo lo contrario, Ferraresi ratificado como ministro.

Alberto Fernández y Jorge Ferraresi Municialidad de Avellaneda

Más que aguantadero, el Gobierno armó un bunker de inmorales. Ahora vos fijate. Matías kulfas denuncia tongo en el gasoducto y lo echan. En menos de 24 horas. Robás vacunas y te quedas; negreás a tu empleada doméstica y te quedás; te vas de vacaciones al caribe en medio de la crisis y te quedás; te condenan a prisión por corrupto y te quedás; denunciás corrupción y te rajan. Yo me pregunto; ¿Qué sentirás vos sabiendo que bancás con tus impuestos tanta lacra?

Por eso digo que es muy doloso que esta gente haya creado un aguantadero de inmorales y de inútiles bien alimentados, bien financiados, bien acompañados, bien vacunados, bien cuidados, bien protegidos; mientras vos estás solo contra la vida.

¿Sabés lo que siento? Que el ciudadano argentino está solo. Los periodistas que lloraban por la pobreza, ya no lloran. Los sindicalistas que paraban cuando no había gas en las escuelas ya no paran. Los filósofos que prometían un “Alberto moderado” ya no hablan. Los solidarios que armaban operativos contra el frío se congelaron. Los arzobispos que se indignaban ante la pobreza ya no declaman. El ciudadano argentino está solo e indefenso ante una banda de inmorales”.