El irónico comentario de Eduardo Feinmann sobre Alberto Fernández: “Pero, ¿quién era el jefe de Gabinete?”

Este martes, en su habitual pase de LN+, Pablo Rossi y Eduardo Feinmann dialogaron, en el contexto de la conmemoración del Día del periodista, sobre las declaraciones off the record que los funcionarios hacen a los periodistas. En ese sentido, los conductores hicieron alusión a los dichos de hoy del presidente Alberto Fernández sobre el tema, quien señaló: “No me gustan las cosas dichas en off”. La afirmación del mandatario despertó la ironía del conductor de El noticiero de LN+ que dijo, en alusión al Presidente: “Vos eras el macho alfa del off”.

En el pase entre Feinmann y Rossi de este 7 de junio no pudo faltar la conversación sobre el Día del periodista en la Argentina. En el tema se coló una práctica que atañe al periodismo que tiene que ver con las declaraciones que se dicen “off the record” o fuera de micrófono. Son los casos en que la información suministrada por una fuente no debe ser revelada, o bien puede revelarse, pero sin decir quién suministró la información.

Eduardo Feinmann, sobre Alberto Fernández: "Era el macho alfa del off"

Por ejemplo, hace pocos días salió a la luz una declaración en off de Matías Kulfas, entonces ministro de Producción, sobre negociaciones alrededor del gasoducto Néstor Kirchner que terminó costándole su cargo, luego de que el presidente Alberto Fernández le pidiera la renuncia.

En ese marco, durante el pase entre Hora 17 y El noticiero de LN+, Feinmann trajo un recuerdo del Día del periodista de hace algunos años. “Quizás eras muy joven en el 2007 y no sabías que por esa época conducía este país Cristina Fernández de Kirchner, era presidente en el primer mandato”, dijo Feinmann, hablando con un supuesto televidente juvenil.

“El Día del periodista de un día como hoy, 7 de junio, en los diarios de 2007 aparecía este mensaje, para mí mafioso, por el Día del periodista”, continuó y a continuación leyó un mensaje tal como había aparecido 15 años atrás, que se veía en pantalla: “Hoy, estamos apretando a los periodistas (con un fuerte abrazo)”.

A continuación, luego de ese mensaje supuestamente irónico, en la publicación del oficialismo de entonces se saludaba solemnemente a los periodistas: “Saludamos a quienes día a día buscan la verdad, ejercen la libertad de expresarse sin temores y con su trabajo garantizan el derecho a la información de todos. Presidencia de la Nación”.

“Eras el macho alfa del off”

“Me acuerdo perfectamente de ese saludo”, intervino Rossi. Entonces, el conductor de El noticiero de LN+, preguntó: “¿Quién era el Jefe de Gabinete en ese momento y manejaba este tipo de mensajes?”.

“Alberto Ángel Fernández”, respondió Rossi. “Exactamente. Quien es hoy el Presidente de la Eepública. Entonces, cuando él habla y se llena lo boca con la democracia...”, apuntó Feinmann, que dejó inconclusa la frase para retomar con lo que había dicho este martes el mandatario: “Hoy por ejemplo habló del off: ‘A mí no me gustan los off’, dijo”.

El presidente Alberto Fernández saludó a los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno por el Día del Periodista Presidencia

“Ah, ¿No te gustan los off?”, sostuvo irónico Feinmann, mientras Rossi exclamaba: “¡Dios mío!”. “Eras el macho alfa del off”, le espetó el conductor de El noticiero de LN+ y repitió: “El macho alfa del off”.

“¿Pero sabés qué tendríamos que hacer los periodistas? -intervino Rossi-. Los WhatsApp de Alberto Fernández, ¿Qué eran los WhatsApp de Alberto Fernández? ¡Eran off!”.

“Actualmente me consta que el Presidente tiene off con periodistas por WhatsApp”, añadió Feinmann y agregó: “Obviamente con periodistas amigos del Presidente, con quien se escribe a diario, obviamente con una bajada de línea, que es esto que le gusta mucho a La Cámpora: la verdad se milita”.

“Si yo te digo lo que hay que decir, me militás lo que hay que decir”, remató Feinmann, interpretando la mecánica de los mensajes en off del presidente.