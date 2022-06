“Gabriela leé la carta de Kulfas”: Luis Novaresio cruzó a Cerruti, la vocera presidencial, tras la renuncia del ministro

Luis Novaresio salió este martes al cruce de la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, quien había cuestionado el desempeño de los periodistas acreditados en la Casa Rosada. “Vieron que no somos los periodistas los que inventamos las internas”, dijo Novaresio en relación a la explosiva renuncia del exministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y agregó: “Gabriela, leé la carta de Kulfas”.

“El albertismo, si es que existe, no tiene problemas en traicionar a quienes les fueron fieles, y esto hay que decirlo con todas las letras”, sostuvo el conductor del programa Buen día Nación durante el pase con el noticiero 8.30 AM que conduce Luis Majul con Débora Plager y Marina Calabró.

“¿Se acuerdan cuando Gabriela Cerruti nos decía que hacíamos periodismo de internas? Gabriela, estimada: leé la carta de Kulfas”, pidió Novaresio y añadió: “Por otro lado, ¿cómo hizo Kulfas para soportar lo que dice en la carta todo este tiempo?”. Para Plager, sin embargo, el Presidente fue “más elegante” con Kulfas que con sus anteriores colaboradores, que debieron renunciar en medio de las internas cruzadas con el cristinismo más duro, como Nicolás Trotta o Marcela Losardo. “Alberto ha sido desagradecido con todos”, sostuvo.

En este punto, los periodistas leyeron al aire las consideraciones de Kulfas, quien ratificó lo dicho en una entrevista radial. En su carta de renuncia dirigida al presidente, apuntó contra La Cámpora y los funcionarios que responden a la vicepresidenta, acusando al equipo de la Secretaría de Energía de “alimentar el sistema nefasto de subsidios” y de incurrir en un “internismo desesperante”.

“Huelga adicionar la injusta acusación que la Sra. Vicepresidenta le formulara al señalarle que Usted (por el presidente de la Nación) tiene que ‘usar la lapicera’ para forzar un mayor contenido nacional cuando dichas decisiones fueron adoptadas por IEASA”, la empresa que conduce el camporista Agustín Gerez, escribió Kulfas en su carta de renuncia.

“El dice que no es un off, que el problema es que la licitación fue mal hecha por IEASA que responde a Cristina Kirchner. Pegaron el grito en el cielo por el off y nadie habla de la cuestión de fondo”, analizó Majul. “Alberto Fernández ni siquiera pudo sacarse de encima al Subsecretario de Energía Eléctrica Federico Basualdo: eso habla de la debilidad del presidente”, comentó Plager, y agregó: “Cristina lo apretó al Presidente con un tuit para que le pida la renuncia a Kulfas. Alfredo Leuco planteaba algo interesante: si hay un tufillo de una licitación direccionada, ¿por qué ella saca el tema Techint en el acto de YPF cuando todavía Kulfas no había hablado?”.

“Cristina hace eso porque se le van ocurriendo cosas y las repite sin rigurosidad profesional, como con el tema de la producción de tubo de acero, como si se pudiera hacer de la noche a la mañana, es un delirio”, respondió Majul.

“Si yo fuera leal a Alberto, me corro. Sergio Massa está enojado por la incorporación al gabinete de Daniel Scioli. El Presidente lo lleva de viaje como premio consuelo. Massa quería a De Mendiguren. ¿Cómo queda Alberto Fernández después de esto? Si hoy el Presidente dice adelantemos una hora el reloj, nadie lo hace”, consideró Novaresio.

“El Presidente queda en una situación… Lo digo preocupado, todavía le quedan 500 días de gestión. Y esto no es alentar la desestabilización”, finalizó.