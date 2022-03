Luis Majul sorprendió al revelar una costumbre de su rutina matinal: “¿Vos hacés eso?”

Luis Majul comenzó 8.30 AM, el noticiero que conduce por la pantalla de LN+ de lunes a viernes junto a Débora Plager y Marina Calabró, con una entretenida propuesta dirigida a la audiencia del programa. Además de la actualidad política y económica que aborda en el programa, este viernes, el periodista terminó confesando al aire un hábito que, a juzgar por la reacción de sus compañeras de trabajo, no le reporta los beneficios que él mismo sugiere.

“Hubo mucha repercusión con la pregunta que hacemos todos los días, y hoy queremos que nos cuentes cómo estás amaneciendo y cuáles son tus costumbres a esta hora. Queremos que nos envíes fotos que podamos compartir”, arrancó Majul en dirección a la audiencia apenas comenzó la última edición de la semana, y le preguntó a su compañera: “¿Qué es lo primero que hacés cuando te levantás, Marina?”.

“Lo primero que hago es lavarme la cara y los dientes, y me retoco los rulos, porque los rulos me los dejo hechos la noche anterior, y entonces a la mañana me los arreglo un poco”, respondió Calabró sobre el secreto del impecable estado de su pelo. Cuando fue el turno de Plager, ella dijo: “No sé si lo debería decir públicamente, pero creo que le debe pasar a toda la gente”.

Luis Majul conduce 8:30 AM en LN+ Captura

“Voy al baño a hacer pis, no sé mentir”, añadió la periodista, a lo que Majul admitió: “Yo también”. En ese sentido, el conductor amplió: “Voy al baño, me lavo los dientes, pero antes hago un ejercicio”. Ante la intriga de sus compañeras y probablemente también de los televidentes, el presentador de 8:30 AM describió: “Cuando me levanto, hago un ejercicio que se sugiere en yoga, que se pronuncia ‘ioga’, porque viene del sánscrito, que consiste en relajar los músculos y estirarlos mínimamente para empezar la mañana”. Mientras lo contaba, movía los hombros ilustrando sus dichos.

“¿Vos hacés eso? No se nota para nada”, bromeó Plager, sorprendida, y estallaron las risas en el estudio. “En serio. Además, eso permite estar con más energía”, respondió seriamente el conductor. “Ah eso sí, ahí está. Ese resultado te lo reconocemos”, asumió Calabró.

“¿Qué es lo primero que hacés cuando te levantás?”, preguntó Majul a sus compañeras LN+

Más tarde, Majul, ante la pregunta de sus colegas, contó qué alimentos ingería apenas se levantaba. “Mucho desayuno. Café, leche descremada, un pedacito de pan multicereal, a veces con lomito y hueso y otras veces un huevo”. En tanto, Plager acotó: “Desayunás fuerte, bien”. Finalmente, Luis concluyó: “Desayuno fuerte y trato de cenar liviano”.

8.30 AM, el noticiero de LN+ con Luis Majul

Luis Majul, Marina Calabró y Débora Plager debutaron el 2 de marzo con el programa 8:30 AM, inaugurando lo que podría considerarse como una “segunda primera mañana”, juego de palabras para rotular a uno de los horarios neurálgicos en torno a la generación de noticias.

Débora Plager, Luis Majul y Marina Calabró hacen 8:30 AM en LN+ Ignacio Sánchez - LA NACION

“Nosotros no nos engañamos y no nos dejamos estar, no creemos que solamente con el peso de los nombres se pueda hacer un buen programa. Hay que trabajar mucho, encontrar la química y hay que darle a la audiencia lo que la audiencia demanda, sin traicionarse y sin dejar de defender los valores y la manera de hacer periodismo en la que creemos”, sostuvo el conductor.