El duro cruce entre Eduardo Feinmann y el hombre del mortero: “No sé de qué se ríe”

Eduardo Feinmann mantuvo un duro cruce con Sebastián Romero, el militante de izquierda que se hizo conocido como “el hombre del mortero”, por haber disparado una bomba de estruendo contra la policía, y que actualmente se encuentra detenido con prisión domiciliaria.

Después de los graves incidentes de ayer en el Congreso Nacional en rechazo al acuerdo con el FMI, el conductor de Alguien tiene que decirlo, por radio Mitre, presentó al entrevistado como “el protagonista de la violencia de 2017 que fue filmado disparando proyectiles explosivos con un arma casera”, lo que ocasionó la risa de Romero, al otro lado de línea telefónica. En ese momento, Feinmann lo cortó en seco: “No sé de qué se ríe”.

Sebastián Romero en la icónica imagen que lo hizo conocido como "el gordo mortero" en 2017 Reuters

“Primero, quiero aclarar que soy víctima de la represión del Estado y no victimario. Soy víctima como todos los trabajadores; se sigue repitiendo la historia, cambia el Gobierno y la gente se sigue empobreciendo, es lamentable”, dijo el militante del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU) y precandidato a senador nacional por la provincia de Santa Fe en las elecciones legislativas de 2021.

Cuando Romero comentó que esta vez no pudo ir al Congreso porque está preso “hace un año y ocho meses”, según dijo, la Justicia le niega la excarcelación, Feinmann replicó: “Lo bien que hace”.

“Lo mal que hace: hay normas que ellos no respetan, claramente soy un preso político y un rehén del Gobierno anterior y de este Gobierno, para demostrar que aquel que reclame un derecho genuino va preso”, dijo.

Entonces, el periodista de LN+ preguntó: “¿Y para eso hay que tirar una bomba molotov?”. “La autodefensa es legítima. Los derechos de los trabajadores no los ganamos pidiendo permiso ni tocando el arpa, siempre tuvimos que defendernos con sangre, sudor y lágrimas, esta es la realidad”, manifestó.

Y añadió: “Es una mentira que van a mejorar nuestra vida, se demuestra en el Congreso que oficialismo y oposición votan lo mismo. Cuando no hay nada que perder lo único que tenés son tus manos”.

"Cuando no hay nada que perder lo único que tenés son tus manos", le dijo Sebastián a Eduardo Feinmann. Fuente: Política Obrera

“Y cuando vio la imágenes de ayer, me imagino que para usted era como un gol en el Mundial”, comentó Feinmann después, y en ese momento el entrevistado pareció salirse de las casillas: “No, ¿usted se piensa que a los trabajadores nos gusta la violencia? Usted no entiende”.

“Sebastián, los que laburan no llevan bombas molotov en la mano. Los delincuentes llevan una molotov o un mortero como usted”, devolvió el conductor, a lo que el hombre del mortero le contestó: “No, los delincuentes van con balas de goma, cascos y un aparato de represión del Estado. Los delincuentes estaban votando en el Congreso una deuda fraudulenta. No se confunda señor. Afuera estaba la gente que quiere que nos dejen de robar. La bomba estaba dentro del Congreso. ¿Usted dice que lo más grave de ayer fue una bomba molotov?”.

En la misma línea, Romero, quien se mantuvo prófugo de la justicia durante casi tres años y fue detenido en Uruguay por detectives de la Policía Nacional de ese país, analizó ofuscado: “Es una vergüenza que los medios acusen a las personas de violentas cuando el violento es el Estado, eso es lo que usted no quiere entender”.

“Lo que no entiendo es la violencia”, dijo Feinmann, y el entrevistado siguió: “Porque a nosotros todos el tiempo nos están violentando. La sociedad y el sistema es violento, el Gobierno es violento. Ustedes tienen que empezar a exigir y a demandar a los que están arriba. A mí me tienen preso por tirar una pirotecnia de venta libre y a Mauricio Macri lo tienen en libertad y no se sabe dónde se fue toda la plata, eso es más violento que tirar un mortero”.

“¿Usted cree que el país se construye con bombas molotov en la mano?”, preguntó Eduardo Feinmann Archivo

“Este Gobierno es igual”, agregó. “Es la continuidad, lo único que cambia es el discurso. En la práctica, hace lo mismo. Son iguales. Siempre benefician a los que más tienen y justifican la propiedad privada antes que la comida de las personas, la mitad de la población es pobre”.

Sobre el final, el conductor de radio Mitre volvió a preguntarle: “¿Usted cree que el país se construye con bombas molotov en la mano?”, y el entrevistado respondió: “A mí me persiguieron desde el primer momento cuando quise hacer una asamblea en la fábrica donde trabajaba. ¿De qué derechos estamos hablando? Están vulnerados los derechos de los trabajadores”, finalizó.

No es la primera vez que Feinmann entrevista al “hombre del mortero”. El año pasado, antes de las elecciones, el periodista y el detenido con prisión domiciliaria mantuvieron un diálogo por LN+. En esa oportunidad, el periodista quiso saber si el militante se arrepentía de “haber sido uno de los tantos que tiró 14 toneladas de piedras hacia el Congreso”.

“Estoy lejos de arrepentirme. Esa jornada los medios difundieron mi imagen para tapar una cosa que fue real: todo un pueblo movilizado contra esa reforma y repudiándola”, respondió entonces Romero.