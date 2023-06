Luis Novaresio, ante los resultados en las elecciones PASO 2023 de Chaco: “Uno de cada dos no fue a votar”

escuchar

Durante el pase de LN+, Luis Novaresio, Luis Majul y Marina Calabró hablaron sobre el resultado de las elecciones en Chaco, donde el Frente Chaqueño, liderado por Jorge Capitanich, cayó ante la suma de los dos candidatos de Juntos por el Cambio. En el análisis, se refirieron al impacto que tuvo el caso de Cecilia Strzyzowski y el bajo porcentaje del padrón que se presentó a votar.

“Una de las lecturas es que la sociedad habló y habló impactada por el caso de Cecilia”, comenzó Majul en el pase de 8 AM y Buen Día Nación. Vale destacar que con más del 95 por ciento de las mesas escrutadas, Juntos por el Cambio, con sus candidatos Leandro Zdero y Juan Carlos Polini, se impuso al Frente Chaqueño, que presentó a Jorge Capitanich e Ismael Walter Espinoza. El resultado de los candidatos sumados arrojó que el frente opositor venció en las PASO con un 42 por ciento de los votos, contra el 36,46 por ciento del oficialismo.

El análisis de Luis Novaresio sobre los resultados en Chaco

Más allá de los porcentajes de los frentes, Novaresio empezó su análisis con los números de ausentismo: “Uno de cada dos chaqueños no fue a votar. Esto significa que uno de cada dos chaqueños dice: ‘La política no va a atender los problemas que yo tengo’. Gravísimo”. Sobre esto, Majul recordó que Gloria Romero, la mamá de Cecilia, hizo énfasis en su nula confianza sobre los partidos políticos.

Por otro lado, Novaresio consideró que “pesó más la dignidad que el bolsillo”. “Cecilia es más fuerte que ‘me diste un plan o un subsidio’. Me parece un avance”, agregó el periodista. Más allá de la victoria opositora, el conductor también advirtió al candidato ganador de cara a las elecciones generales: “Que no se la crea Zdero. No es solo el voto que son maravillosos, le comprende el 50 por ciento que no fue a votar y le comprende la angustia de la gente. Que no vaya a creer que son los votos de él y ya está”.

En otro fragmento de la charla, los periodistas se refirieron a las declaraciones de Capitanich, cuando intentó despegar el caso de Cecilia de la política y buscó enmarcarlo solamente en una cuestión policial. “¿Es un pecado interpretar que esto es un crimen político y no meramente un caso policial?”, preguntó Majul con respecto a estas palabras.

El análisis de Luis Novaresio sobre la vinculación de Capitanich y el crimen de Cecilia

En respuesta, Novaresio dio algunas cifras del vínculo de la familia Sena y el gobernador chaqueño: “Emerenciano Sena recibió hasta el día anterior a las elecciones $142.000.000. Capitanich cede dinero del Estado a un señor que está imputado de homicidio, no hay que hacer ninguna interpretación. Esto es un nexo adecuado de causalidad, no hay más vuelta que darle por esta cuestión”.

Sobre el final del fragmento sobre el tema, el periodista reafirmó que la vinculación con el dirigente social inevitablemente relaciona al hecho con el espacio político del dirigente: “Capitanich, el señor que rompe diarios en televisión, no puede o no quiere darse cuenta de que él da dinero público y esto lo convierte en un hecho político. Déjese de embromar, gobernador”.

