Luis Majul analizó los últimos dichos de Alberto Fernández e ironizó con un tema de Andrés Calamaro: “Quizá sea un mensaje para Massa”

El presidente Alberto Fernández se refirió a la alta inflación que se registra mes a mes en la Argentina y los periodistas de LN+ salieron a cruzarlo en duros términos. El mandatario sostuvo que “no se puede vivir con el cien por ciento de inflación” y Luis Majul ironizó, durante el pase de programas con Luis Novaresio, que en cualquier momento van a decir que “los países en guerra nos exportan la suba de precios”.

En una entrevista desde Olivos para el podcast Oligarcas de la nada realizado por estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires, Fernández analizó los factores que influyen en la escalada de precios e insistió con el concepto de “inflación autoconstruida”. Además, volvió a referirse a la pandemia, la guerra, la sequía y a los 55 puntos porcentuales de inflación que recibió del gobierno de Mauricio Macri.

Luis Majul citó un tema de Andrés Calamaro para hablar de la inflación en la Argentina: “No se puede vivir”

“La inflación es en gran medida parte de lo que contaba de la guerra en Ucrania. Países que tenían tasas negativas tienen 10 puntos de inflación, como Alemania. España tenía 2 puntos y llegó a 12. Podés pararte en Chile, que se multiplicó por 4. ¿Por cuánto se multiplicó en la Argentina? Por 2. Lo que pasa es que Macri no se fue sin inflación, te dejaron 55%. No lo podés olvidar. Yo decía siempre que la inflación no se iba a resolver en cinco años e iba a demandar mucho tiempo, y no pensaba lo de la guerra, que no estaba en los planes”, detalló el presidente.

Entrevista a Alberto Fernández en ODN Captura

Y afirmó: “La inflación es un problema muy serio de la Argentina. ¿Arrancó conmigo? De ninguna manera. En este contexto podés decir ‘llegó al 100%′ o ‘se multiplicó por dos, cuando en el resto del mundo se multiplicaba por seis, por siete, por ocho, por diez’. Tenés los dos análisis”, dijo el presidente y recalcó: “De cualquier manera no se puede vivir con una inflación de 100%”.

“Hay una idea interesante, porque así como hicieron un ‘rebranding’ de la marca Frente de Todos, te siguen vendiendo el mismo auto usado y hecho pelota pero con otro nombre. La idea nueva es que van a decir que los países en guerra nos exportan la inflación a nosotros”, dijo Majul.

E ironizó: “Pero igualmente Alberto Fernández mostró preocupación porque dijo, y quizá sea un mensaje para Massa, que no se puede vivir con esta inflación. No es como la gran canción de Andrés Calamaro, No se puede vivir del amor, sino ‘no se puede vivir con el cien por ciento de inflación’”.

En este punto, Novaresio estalló de bronca: “Primero quiero decir ‘pobres pibes’ (por los estudiantes que entrevistaron al Presidente) y después, respecto de la institución presidencial, porque me siento con una dosis de culpa, con todo respeto por la persona de Alberto Fernández, pero este señor… ¡Está chiflado! ¡Está chiflado!”, exclamó el conductor del programa Buen día Nación. “O sea, está alienado, piró, le robaron el sentido de la ubicación en tiempo y espacio. Tenemos un presidente chiflado”, añadió.

Y finalizó: “Este es el señor que dijo que a Alberto Nisman lo mataron y después dijo que se suicidó, es una vergüenza que diga estas cosas ‘que no se puede vivir con el cien por ciento de inflación’. ¿Este señor chiflado le va a explicar a la ciudadanía cómo se vive? Absténgase de decir estas cosas, Presidente”.

LA NACION