La conmoción por el asesinato de Morena Domínguez provocado por dos motochorros en Lanús continúa calando hondo en la opinión pública y Luis Novaresio estalló de furia contra la dirigencia política por “la sarasa del Estado presente”, cuando en realidad se ha “retirado de controlar la ilegalidad” y le ha cedido la calle a la delincuencia.

La muerte cruel de la niña de 11 años, que fue asaltada a pocos metros de la escuela donde estudiaba, atormentó al periodista al punto de plantear que existe una profunda “una tara ideológica” en el gobierno de Axel Kicillof que impide combatir a los delincuentes como se merecen.

Luis Novaresio estalló contra contra los políticos por el crimen de Morena en Lanús

“Pasé de la angustia, a la tristeza, estoy indignado y tengo muchas ganas de decir una barbaridad, pero el crimen de Morena es el producto de la sarasa del Estado presente: estos delincuentes pueden hacer esto porque hay un clima de época, porque el Estado se retiró de controlar la ilegalidad, porque hay una tara ideológica y creen que el ejercicio de la ley, de la fuerza pública y de la represión forma parte de los años 70″, manifestó el conductor del programa Buen día Nación durante el pase con el Noticiero 8 am de Luis Majul, Marina Calabró y Débora Plager que se emite todos los días por la pantalla de LN+.

Velatorio en la casa de Morena Domínguez. Fabián Marelli

“Hay un clima de época; no es que los delincuentes salen por una razón económica, que la hay, o porque buscan droga, salen a robar porque saben que hay impunidad callejera, porque saben que le entregaron el espacio público a la delincuencia, y después viene lo otro que es el Estado mentiroso y falso”, consideró el periodista.

Y apuntó directamente contra los políticos: “Les digo a los dirigentes que lean un manual de la escuela secundaria, la desigualdad económica genera fragmentación y hechos violentos y después está el tema del narcotráfico que está amparado por el Estado”.

“Lo dijo un intendente bonaerense, en la provincia de Buenos Aires no pasa como en Rosario porque negocian con la autoridad. Y hay un último retiro del Estado porque impera el concepto según el cual el derecho penal es un obstáculo que hay que remover. Entonces el Estado se retira, dice que no hay que prevenir, que no hay que perseguir ni reprimir, los jueces hacen lo propio, y Morena termina aplastada en el asfalto”, sentenció con dureza el periodista, notablemente movilizado por el crimen de la niña.

Los dos acusados del asesinato de Morena fueron detenidos en Pompeya cuando cambiaban el celular robado por paco y para Luis Majul esto no es una casualidad: “Los tipos que deberían estar en cana salen por abogados inteligentes con ayuda de jueces y fiscales. Yo por lo menos, como periodista, me debo una investigación profunda sobre el sistema judicial de la provincia de Buenos Aires, porque es insostenible”.

Morena Domínguez, la niña de 11 años asesinada por motochorros en Lanús

En este punto, intervino Plager, quien adhirió a la hipótesis de Novaresio sobre el “clima de época”, pero planteó una discrepancia: “Si fuera acotado a un clima de época, uno pensaría que es reversible, pero esto es una degradación que empezó hace mucho, me cuesta ponerle una fecha, pero ya es una degradación moral”.

“En la Argentina se discuten taras ideológicas. La responsabilidad política por el crimen de Morena es del gobernador Axel Kicillof, el mismo que dice que contar a los pobres es estigmatizante… Me entendés que es una tara ideológica”, insistió Novaresio. “Durante este Gobierno se liberaron más de 4000 presos durante la pandemia”, agregó Majul. Frente a lo cual, el conductor de Buen día Nación, finalizó: “Sí, y cuando nos opusimos a esto había colegas que nos decían que éramos asesinos”.