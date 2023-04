escuchar

Luis Novaresio salió a cruzar a Sergio Berni después de que el ministro de Seguridad bonaerense dijera que no iba a denunciar a los choferes que le propinaron una tremenda golpiza este lunes, cuando se hizo presente en el piquete que realizaban los compañeros de Daniel Barrientos, el colectivero asesinado en Virrey del Pino.

“Los que viven en el frasco creen que la gente no se da cuenta, y Sergio Berni debería darle las gracias a todos los periodistas que le hicieron un cordón (para protegerlo) y a los tres policías de la Ciudad que le salvaron la vida, porque podría haber pasado cualquier cosa”, dijo Novaresio durante el pase de su programa Buen día Nación con el noticiero 8 AM que conduce Luis Majul con Débora Plager y Marina Calabró por la pantalla de LN+. En este sentido, el periodista insistió en que el funcionario “debe denunciar el delito” que sufrió.

Luis Novaresio fue tajante con las últimas declaraciones de Sergio Berni: “Si no denuncia, comete un delito”

En una conferencia de prensa desde el Hospital Churruca, donde recibió asistencia tras la paliza que le propinaron los choferes de colectivos, Berni dijo que no iba a denunciarlos. “Un golpe más no hace mella, no los voy a denunciar”, aseguró el funcionario de Axel Kicillof en declaraciones a los medios.

Berni: "No los voy a denunciar, no es la respuesta"

“Berni es un mentiroso y un hipócrita o está loco. Porque cuando salió (del hospital) le agradeció a la Policía de la Ciudad, y a la noche dijo que lo llevaron detenido”, agregó Majul.

“La policía de la provincia de Buenos Aires no apareció: si lo deja así al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, imaginate cómo los deja a los bonaerenses”, subrayó Novaresio.

“Él tiene que denunciar a quien lo golpeó, si no estamos avalando la violencia”, sostuvo Débora Plager. “Si no lo denuncia, es un delito. El funcionario público que está en presencia de un delito y no lo denuncia, comete otro delito”, finalizó Novaresio.

Un chofer de colectivo describió la agresión a Berni y descartó una emboscada: “Pasó porque nos mintió”

Esta mañana, Marcelo, uno de los trabajadores que estaba en el lugar donde golpearon al ministro de Seguridad y que ayudó a protegerlo, describió cómo se produjeron los golpes y descartó una emboscada, algo que había deslizado el propio funcionario provincial anoche en una entrevista televisiva.

Sergio Berni fue agredido durante la protesta de colectiveros Fabián Marelli

“Pasó porque nos mintió en la cara”, aseveró el chofer de la línea 218 que, sin embargo, le dio la razón al dirigente de la provincia de Buenos Aires en cuanto a que cuando llegó la Policía de la Ciudad, los ánimos estaban calmados.

“Ayer la manifestación se desbordó, no fue una emboscada como dijo Berni en un medio. Nadie lo emboscó, surgió porque estábamos cansados. Primero quiero aclarar que con la violencia no estoy de acuerdo, pero ayer se desbordó la cosa porque Berni es un mentiroso”, sostuvo Marcelo en Radio Con Vos.

“Berni está acostumbrado a mentirles a los trabajadores. Viene, nos promete cosas que van a hacer y después no hacen nada. Y ayer pensó que iba a pasar exactamente lo mismo, pero la gente ya está cansada. Está cansada de las mentiras”, dijo el trabajador, que incluso reveló que eso mismo le indicó al ministro de Seguridad cuando sus compañeros lo atacaban y él intentaba protegerlo.

LA NACION