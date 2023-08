escuchar

En el marco de las muertes violentas por la inseguridad en el conurbano bonaerense y de la agitación política de diferentes organizaciones sociales en la Ciudad de Buenos Aires, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, se permitió dudar sobre la realización de las elecciones primarias de este domingo y el periodista Luis Novaresio salió a cruzarlo en términos muy duros, pidió su renuncia y extendió su reclamo a toda la dirigencia política: “En un país normal no es más ministro”.

Y es que la violencia y el dolor sacuden el escenario político en la antesala de las elecciones de este domingo: con pocas horas de diferencia, motochorros mataron a Morena Domínguez, una nena de 11 años asesinada a golpes en Lanús para robarle el celular; en otro episodio de inseguridad ocurrido en Morón, delincuentes aniquilaron al médico Juan Carlos Cruz de un disparo en la cabeza: le robaron el auto; y, casi en simultáneo, en una protesta en el Obelisco porteño, un manifestante murió de un infarto masivo cuando era arrestado por la policía de la Ciudad. Además, trabajadores de seguridad privada tercerizados cortaron varias horas las vías del ferrocarril Roca.

Este último hecho fue vinculado por el Gobierno con las próximas elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y quien salió a decirlo fue el titular de la cartera de Seguridad nacional, que publicó en Twitter: “¿Habrá elecciones el domingo?”, preguntó el ministro.

1. Pero que cosa rara un corte de vías para pedir una reunión con un ministro. ¿No?

2. Mas raro aun, que haya pasajeros del Ramal Roca con gomeras y capuchas.

3. Además saben que la Ministra de Trabajo manifestó la disposición de atender a los trabajadores y así y todo no… — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) August 10, 2023

“Esto es el efecto custodia de los políticos que les permite tuitear cualquier cosa sobre las elecciones del domingo”, dijo Novaresio durante el pase de su programa Buen día Nación con el Noticiero 8 am que conducen Débora Plager y Marina Calabró por la pantalla de LN+. “En un país normal, Aníbal Fernández no es más ministro de Seguridad”, añadió.

“Es el efecto vidrio polarizado: el ministro de Seguridad poniendo en duda las elecciones del domingo”, comentó Calabró. “Me van a decir que no tengo derecho a pedir su renuncia porque soy periodista, pero sinceramente lo digo, debería renunciar el ministro”, insistió Novaresio. “En un país normal hoy no es más ministro, aunque sé que tampoco tenemos presidente”, añadió.

En este punto intervino Débora Plager: “En un país normal, un ministro de Economía que es candidato no hace campaña electoral y no podría anunciar un aumento para jubilados sobre la veda”.

El ministro de Seguridad de la Nacion, Anibal Fernandez Marcelo Manera - LA NACION

“Eso está mal, es ilegal y ojalá que la jueza electoral intervenga porque violó la veda”, consideró Novaresio. “Pero frente a esto, que el ministro de Seguridad diga que no sabe si hay elecciones… viste que en los despachos de los funcionarios suelen tener los televisores encendidos para ver lo que pasa, y en el despacho de Aníbal Fernández también estará la imagen del médico asesinado Juan Carlos Cruz”, remarcó.

Un médico fue asesinado en Morón

“¿Pero sabés qué dicen? No tengo jurisdicción”, criticó Calabró. “A esta altura del partido, el presidente va a seguir haciendo posts de Instagram, y por supuesto que el kirchnerismo tiene la responsabilidad, tanto en la Nación como en la provincia de Buenos Aires, pero tampoco, cuando hubo otra gestión, lograron solucionar el tema de la seguridad, por eso hago un reclamo generalizado a la dirigencia; pasaron cuarenta años de democracia y los que tenemos pasión por las instituciones sabemos que fuimos para atrás”, finalizó Novaresio.