escuchar

Luis Novaresio elogió la entrevista que la jueza federal con competencia electoral en la ciudad de Buenos Aires, María Servini, le brindó a LA NACIÓN tras las acusaciones de un posible fraude que formuló el candidato libertario Javier Milei de cara al balotaje 2023 que definirá al próximo presidente de la Nación. Pero, si bien la magistrada de 87 años dijo que “no hay posibilidad de fraude, son elecciones serias”, el conductor de LN+ afirmó que, sin embargo, cuando se les pregunta a las autoridades electorales en off the record, dicen otra cosa.

“Servini dice que no hay posibilidad de fraude, pero si hablás con las autoridades en off the record, lo que están diciendo es que resulta fundamental la fiscalización; y es impactante porque cuando hablás con algunas autoridades electorales (no con Servini, aclaró), ellos te dicen que ‘uno sabe que hay un 2 o 3 % que se roba’... Y te vas caminando y decís, ¿yo acabo de escuchar lo que acabo de escuchar?”, reveló el conductor del programa Buen día Nación durante el pase con 8 am, el noticiero que conducen Débora Plager y Marina Calabró por la pantalla de LN+.

Y es que, este lunes, la Justicia Electoral advirtió que tanto en la provincia como en la ciudad de Buenos Aires La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei, no había entregado la cantidad de boletas sugeridas para abrir las mesas el día del balotaje. Todavía más, la Junta Electoral bonaerense intimó a LLA a que “revea los volúmenes de boletas” que le entregará para esos distritos y le recomendó “enfáticamente” que “redoble sus esfuerzos” para proveer y reponer boletas en los municipios. Sobre este punto, Fernando Cerimedo, consultor libertario, dijo que el objetivo de no entregarle las boletas a la Justicia era “reducir el botín” porque, sostuvo, se van a robar las boletas “antes de llegar a las escuelas”.

22/10/2023 Urnas para las elecciones generales en Argentina ECONOMIA SUDAMÉRICA ARGENTINA CÁMARA NACIONAL ELECTORAL DE ARGENTINA CÁMARA NACIONAL ELECTORAL DE AR - CÁMARA NACIONAL ELECTORAL DE AR

En este sentido, Novaresio retomó la confesión de su fuente, según la cual se pueden “robar” 2 o 3 puntos de los votos, y contó que la estrategia de la Libertad Avanza es no poner 350 boletas en cada mesa, que tiene 350 electores, sino poner “solo 80 boletas, porque como las rompen y afanan temprano, prefiero darles a los fiscales más boletas para que las repongan después”.

“Ellos tienen esta idea que se roban las boletas y entonces van ir reponiéndolas; pero vos necesitás fiscales porque el sistema electoral permite esta trampa, si tuvieras una boleta unica donde ponés Milei o ponés Massa, no estaríamos discutiendo esto”, reconoció Plager.

“Esto es para que tomemos nota de los que tosen transparencia: se sabe que hay una estructura, particularmente en el norte del país, donde el afano de boletas es tradicional. Entonces no combaten el afano pero ven como contrarrestarlo”, remarcó Novaresio y, más adelante, concluyó: “Lamentablemente hay que poner un esfuerzo humano insólito para garantizar la transparencia. Espero que el año que viene cambie”.