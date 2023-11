escuchar

Marcelo Longobardi aseguró que Sergio Massa canceló a último momento la entrevista que le iba a realizar este miércoles por la mañana en su programa de Radio Rivadavia y reveló la lista de preguntas que tenía pensado hacerle al candidato presidencial de Unión por la Patria. Sin embargo, desde el entorno del actual ministro de Economía aseguran que la nota “no estaba pautada”.

“Teníamos prevista una nota hoy con Sergio Massa que no ocurrió, ni creo que vaya a ocurrir, por razones que desconozco. El argumento de la gente de Massa es que no estaba prevista tal nota; nosotros la teníamos en agenda como corresponde, y yo tenía por supuesto pila de preguntas para hacerle, algunas de las cuales comentamos inclusive ayer al aire, pero la nota se canceló. Una pena para los oyentes y también para Massa, que se ha perdido de hablar con nosotros”, ironizó el conductor del programa Esta mañana (AM 630).

“Yo me había apuntado una serie de preguntas importantes para hacerle, pero lamentablemente no van a poder ser formuladas”, lamentó Longobardi y pasó a enumerar punto por punto los temas que le habría planteado al ministro y candidato si este no le hubiera cancelado la nota.