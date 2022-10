Luis Novaresio se conmovió al hablar sobre las declaraciones de Ricardo López Murphy: “Tiene a su hija con una enfermedad”

escuchar

Entrevistado por Luis Novaresio en LN+, Ricardo López Murphy reveló este miércoles por la noche que está atravesando un duro momento personal. El diputado reconoció estar transitando por una situación “muy delicada y dolorosa” y destacó el apoyo de su familia.

“Quedé muy conmovido, nunca había visto a López Murphy llorando en cámara”, dijo Novaresio esta mañana durante el pase de su programa Buen día Nación con el noticiero 8.30 AM que conduce Luis Majul con Marina Calabró y Débora Plager.

“Él tiene a su hija con una enfermedad muy complicada en los Estados Unidos y por suerte está tratándose”, continuó Novaresio, y añadió: “El tipo dice ‘yo tengo que dedicarme a ser diputado y tengo a mi hija en terapia’. Fue un gesto muy bueno el de él de compartirlo, como el de la diputada Camila Crescimbeni que falleció su hijo y tiene otro internado”.

Anoche, el diputado de Juntos por el Cambio reconoció frente a Novaresio haber “sufrido muchas dificultades” desde que ingresó al Congreso Nacional. Ante la repregunta del periodista sobre a qué se refería, el economista se sinceró: “Hay una parte muy delicada y muy dolorosa que viví y la pude parar. La otra parte no”.

Y remarcó: “Me ha llevado a sentir un gran conflicto entre mis obligaciones cívicas y mis afectos. Me ha costado mucho poder cumplir con mi deber. Lo he hecho con dedicación, pero me ha costado”.

En ese sentido, reveló tener un “familiar enfermo, en términos muy delicados”. Lamentó luego haber tenido que obligar al resto de su familia a “hacer un esfuerzo supremo para sustituir” lo que debió haber sido su rol. Y explicó: “Cuando yo tomé los compromisos cívicos que tomé, no pensé que iba a afrontar los dilemas que afronté”.

“Sacamos la carta equivocada”, dijo el diputado opositor con lágrimas en sus ojos y rememoró un “momento difícil” previo que lo marcó para siempre. “Mientras estudiaba en Estados Unidos, mi padre enfermó, murió y yo no pude volver. En ese proceso, el capellán de las universidad me ayudó mucho. Me formé mucho en teología y eso me sostuvo”, relató. “A veces sacamos malas cartas. Me duele, pero es así -afirmó-. Por suerte, conté con mi familia. En todo momento, hizo un esfuerzo extraordinario para sostenerme. Hace más de 40 años que estoy casado y nunca me faltó nada”.

En este punto, Majul dijo que “te puede gustar más o menos Ricardo López Murphy, pero es un tipo muy coherente”. “Sin la menor duda”, aceptó Novaresio, y recordó algo que el diputado le dijo que lo sorprendió. “Fue cuando recordó el recorte en Educación que lo hizo ‘volar por el aire’ cuando era ministro de Educación, que era un recorte menor al que está haciendo Sergio Massa ahora, pero eso tuvo su reivindicación en la historia porque después salió segundo en la elección presidencial”.

“¿Y está dispuesto a volver a ser candidato?”, quiso saber Majul. “Se baja de la nacional y va a la ciudad, y eso va a hacer un ruido”, concluyó Novaresio.

