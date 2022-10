Ernesto Tenembaum criticó con dureza el manual del INADI para la cobertura de Qatar 2022: “De mononeuronales”

escuchar

Ernesto Tenembaum criticó en términos muy duros el cuadernillo elaborado por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) con recomendaciones de estilo para comunicadores y periodistas que realicen la cobertura del Mundial Qatar 2022.

El periodista sostuvo que el documento elaborado por el organismo estatal que dirige Victoria Donda “no tiene lógica”, dijo que se trata de una “una pavada de mononeuronales” y que “hay gente que cobra por esto”. Además, consideró que para “cualquiera que trabaje seriamente contra la discriminación, el documento sirve para que sea ridiculizado”.

Tenembaum criticó el manual para el Mundial de Qatar del INADI que presentó Victoria Donda

Como contó LA NACION, el cuadernillo de 21 páginas recomienda evitar la discriminación al momento de nombrar jugadores de otros países, no difundir imágenes violentas como patadas y disturbios y evitar reproducir cánticos agraviantes. “Es preciso tomar algunos recaudos para que en la inmediatez y el frenesí del trabajo no se vulneren derechos”, señala el escrito.

Victoria Donda junto a la Copa del Mundo

Puntualmente, la entidad liderada por Donda aconseja no emplear la palabra “negro” o la construcción “piel oscura” o similares. En su lugar, insiste con el uso de la denominación “afro” o “afrodescendiente”. Además, pide extender esa recomendación al referirse a hechos negativos o prácticas ilegales y clandestinas, considerando erróneo formular frases como “se ve negra la suerte del equipo” o “compró la entrada en el mercado negro”.

En el tramos sobre temas de género y diversidad sexual, el manual del INADI pide no utilizar estereotipos basados en atributos preconcebidos de las masculinidades como “un equipo de hombres que demuestren su hombría” y solicita “evitar comentarios y la difusión de imágenes sexualizantes y/o cosificantes sobre las mujeres que concurran al estadio”. Por ejemplo, desaconseja resaltar la belleza del público con frases como: “¡Qué belleza las hinchas de Croacia!”.

En este sentido, el conductor del programa ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio Con Vos) consideró que el manual “te van quitando sinónimos” y que “no tiene lógica, porque cuando decís que tal equipo tiene jugadores ‘afrodescendientes’ estás destacando una característica que se supone no tenés que destacar”.

“Me irrita por lo brutos que son: se puede decir que no todos los musulmanes son árabes, ¿y a quién le importa?”, dijo Tenembaum, y recordó que en el INADI “trabajan cerca de 400 empleados, a $100.000 por cada empleado, son 500 millones de pesos por año”.

“Es una guita que sirve para que cualquiera que trabaje seriamente contra la discriminación sea ridiculizado y que te peguen con esta pavada de mononeuronales, con perdón de los mononeuronales que no tengo nada contra ellos”, aclaró.

“Creeme que no lo estoy inventando. En un pasaje dice ‘recomendamos no incurrir en metáforas de animalización estigmatizante’, pero en cambio sí se puede decir que un jugador ‘es un tigre recuperando pelotas’”, describió.

Victoria Donda en Comodoro Py, cuando se presentó para declarar por las amenazas que recibió de parte de Jonathan Morel y el grupo Revolución Federal. Twitter

Sobre el final de su descargo, realizado entre risas y comentarios irónicos junto con los miembros de su equipo, Tenembaum sostuvo que no le gustan “los cantos de la cancha que son homofóbicos, no me gustan los cantos violentos, me parecen espantosos, nada de eso me gusta, pero esto es la caricatura del progre”.

Y concluyó: “Pero además no laburan, no escuchan cómo se habla, no utilizan bien los términos, está mal lógicamente lo que plantean, las frases son contradictorias, no se entiende cuándo usar la animalización y cuándo no… y hay gente que cobra por esto”.

