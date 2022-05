Nació Milo, el segundo hijo de Martín Liberman: la alegría del periodista y su lucha para ser padre

Durante la tarde del lunes, nació Milo, el segundo hijo de Martín Liberman. Para cumplir su sueño de ser padre, el periodista deportivo debió someterse a distintos tratamientos de fertilidad. El recién nacido, fruto de su relación con la bailarina Ana Laura López, se suma a Blas, a quien tuvo con Marcela Greco.

La noticia se conoció en las últimas horas. El hijo de Liberman nació sano y llenó de alegría a sus padres. Después del hecho, se conoció una foto del protagonista con el periodista que lo sostiene en brazos muy sonriente mientras luce un ambo amarillo.

Como dijo públicamente en más de una ocasión, el proceso para lograr el embarazo de su pareja no fue fácil. Hace algunos meses y mientras él y la bailarina esperaba la llegada de Milo, contó todo lo que debieron hacer para cumplir su sueño.

La foto de Martín Liberman con Milo, su segundo hijo Gentileza Martín Liberman

“Para tener dos hijos hice 11 tratamientos de fertilización. Todas las luchas son valientes, destacables y valiosas porque lo que estás buscando es traer un hijo al mundo”, expresó en diálogo con Mañanísima (Ciudad Magazine) tiempo atrás.

Según explicó en la misma entrevista, el problema se debía a un trastorno hereditario que impedía que los espermatozoides sanos fecundaran los óvulos, y del que se operó hace 14 años. En esa línea, recordó ambos procesos y la dificultad de cada ocasión: “Para tener a Blas fue mucho más duro porque fue el séptimo tratamiento. Con Anita, para lograr este embarazo, tuvimos que hacer tres. Hubo dos intentos frustrados y el tercero fue fructífero”.

Martín Liberman habló sobre el tratamiento que debió atravesar para concebir a sus dos hijos

Afortunadamente, tanto en el caso del primer embarazo como del segundo, los niños nacieron. “También puede salir mal o no tener el resultado esperado”, expresó sobre el tratamiento de fertilización in vitro y la alegría por ser padre.

A pesar de lo duro del camino, Liberman afirmó que nunca se arrepintió de su decisión: “Me tocó ser padre de esta manera y celebro que haya sido así. Para mí fue crecimiento, aprender a dar inyecciones, contener a las madres de mis hijos, tener que ser frío en momentos duros”.

“Me tocó esto y estoy feliz de que me haya tocado. Siento que es una experiencia que me enriqueció desde todo punto de vista. Si hubiera podido no transitarla, tal vez mejor. Pero es lo que me tocó”, concluyó.

La relación de Martín Liberman con Ana Laura López

Ambos se conocieron en la pista de ShowMatch, cuando compitieron como pareja de baile en la edición de 2014. En ese momento, Liberman todavía estaba casado con Marcela Greco y, según contó en varias oportunidades, nada sucedió con su partener.

Martín Liberman junto a Ana Laura López le dieron la bienvenida a Milo (Foto: Instagram/@libermanmartin)

Después de separarse, el periodista volvió a ver a Ana en un espectáculo de Cristian Castro donde ella era una de las bailarinas. Aunque en un comienzo la invitó a salir y ella se negó, finalmente concretaron la primera cita y desde entonces no se separaron más. En estos días se cumplieron tres años desde que anunciaron públicamente su casamiento y coronaron el proceso con la llegada de Milo.