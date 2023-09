escuchar

En modo campaña, rodeado por los gremios y figuras del kirchnerismo, Sergio Massa anunció la quita del impuesto a las Ganancias a la mayoría de los asalariados argentinos, en un acto en Plaza de Mayo al que no le faltó la mística peronista, ni tampoco el descontrol entre algunos manifestantes que le hicieron vivir una incómoda situación al candidato presidencial de Unión por la Patria.

“Quiso ser Perón por un momento”, describió Luis Majul luego de pasar las imágenes en las que el ministro de Economía ingresa al escenario del acto y forcejea con un asistente. “Todavía me sigue sorprendiendo ese forcejeo que hubo, alguien lo agarra de espaldas y Massa se lo saca de encima con un manotazo, estaba incómodo”, consideró el conductor del Noticiero 8 am con el programa Buen día Nación de Luis Novaresio.

Luis Majul dijo que Sergio Massa “quiso ser Perón” con la CGT y Novaresio destacó una frase de su discurso

Después del incidente, el ministro estuvo al frente del escenario y dio un discurso en tono electoral en el que afirmó, como lo hacía hace ocho años, que “el salario no es ganancia, es remuneración”, y que para él “era vergonzoso que en un país donde promovemos el trabajo, los trabajadores paguen impuesto a las ganancias”. Sobre el final de su discurso, les pidió a los trabajadores que cuiden la economía y “que si tienen que ahorrar, compren un autito, algún bien producido en la Argentina; no me vayan a comprar dólares”, pidió.

Acto de Massa en Plaza de Mayo Rodrigo Nespolo - LA NACION

“Qué caradura”, dijo, después de ver las imágenes, Marina Calabró. Ante esto, Luis Novaresio retomó la afirmación de Majul, vinculada a la relación entre el candidato de Unión por la Patria y Juan Domingo Perón, e indicó: “Beatriz Sarlo hace mucho tiempo me dijo que hay una convicción adánica en los políticos, de creer que todo empieza con ellos”. En este sentido, agregó: “Si agarraran los libros de historia, Perón dijo alguna vez: ‘¿Quién vio un dólar alguna vez en la vida?’. Y de ahí a la carrera por el ahorro”.

Ante este recuerdo, Luis Majul rememoró también la famosa frase de Eduardo Duhalde: “El que puso dólares, recibirá dólares” y la del ministro de Economía de Ricardo Alfonsín, Juan Carlos Pugliese: “Les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo”.

El 2 de enero de 2002 Eduardo Duhalde dijo la famosa frase: "El que depositó dólares, recibirá dólares; el que depositó pesos, recibirá pesos", ante la Asamblea Legislativa en el día de su asunción como presidente; fue el quinto mandatario en asumir en 11 días

Tras estas memorias históricas, Novaresio asumió: “No tengo nada personal, pero si Massa ahora dice esto, ¿por qué no lo hizo hace dos años?”. Asimismo, se refirió al altercado del ministro con la muchedumbre en Plaza de Mayo: “Es gráfico del descontrol que se vive con este Gobierno. Ya lo hemos dicho, Massa es el ministro, el jefe de gabinete y el presidente de facto, eso es todo lo que queda del Frente de Todos”.

“Y lo peor es que, de todo eso, no es nada, sino solo un candidato”, manifestó Plager. “Y en el medio tiene que gestionar. Y cuando alguien le hace un reclamo, ¿cómo reacciona? Violentamente. Es una situación que no se explica. Él está atrapado, porque lo que hace ahora no lo hizo antes, y lo que está haciendo es lo que había repudiado hace cinco minutos”, analizó Majul.

Si bien la noticia de la quita de ganancias al salario representa un avance en términos de bajar la presión tributaria a los trabajadores, resulta inoportuna y sobre todo desigual, de acuerdo con la visión de Calabró: “Es hipoteca para el gobierno futuro. Y es de dudosa legitimidad, genera distorsiones y va en contra del principio de igualdad ante la ley”.

En este sentido, Novaresio puso sobre la mesa un tema que había quedado solapado: la quita de ganancias para asalariados, pero no para los autónomos. “Ellos no son Susana Giménez, el autónomo es el plomero y la abogada, y están pagando ahora un anticipo de ganancias del año que viene que no sabés si vas a tener laburo”, denunció.

Sergio Massa anuncia la quita del impuesto a las ganancias frente al Ministerio de Economía Rodrigo Néspolo - LA NACIÓN

“Yo lo escuchaba a Massa a los gritos contra el impuesto a las ganancias durante el debate presidencial de 2015. Y pasaron ocho años. Y ahora se jacta de decir lo que está diciendo”, criticó el conductor del ciclo +Entrevistas.

Sobre el final, Majul sostuvo que “no podés bajar o subir impuestos porque se te canta, según cómo te levantaste a la mañana”, y concluyó: “Ya aprendimos, esto genera más inflación y se va a ir a los dólares. Esta película ya la conocemos”.