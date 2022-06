Marina Calabró analizó el acercamiento de Cristina Kirchner a Carlos Melconian: “Tremenda mojada de oreja”

Marina Calabró se refirió a la reunión que mantuvo el economista liberal Carlos Melconian con la vicepresidenta Cristina Kirchner y sostuvo que fue una “tremenda mojada de oreja” tanto para el sector que ella representa como para la oposición.

“Me parece que no es casual que se junten y más allá que se presente como extra partidario, él trabaja desde un programa liberal”, dijo Calabró quien junto con Luis Majul y Débora Plager hacen el noticiero 8.30 AM por la pantalla de LN+.

La reunión, de más de dos horas, que la vicepresidenta sostuvo el miércoles con Melconian, uno de los referentes económicos del espacio liderado por Mauricio Macri, generó un cimbronazo en todo el espacio político y fue motivo de análisis por parte de los periodistas de LN+ mientras realizaban el pase de programas con Luis Novaresio, quien conduce Buen día Nación.

“Cristina está tratando de que no explote el gobierno porque la situación es complicada: alguna de las medidas que pide tienen que ser tomadas, pero no creo que esté empezando a gobernar. Ella tiene la lapicera desde el principio y ahora le habla seductoramente a la clase media”, consideró Plager. “Ella hace lo que le gusta, habla de ella y se defiende. Pero en serio nadie va a creer que Cristina se puso permeable”, agregó Novaresio.

En este punto, Calabró consideró que la polémica reunión “es tremenda mojada de oreja” y argumentó que Melconian “es muy vivo” y que “siempre fue muy crítico del programa económico del gobierno, si es que se lo puede llamar programa”.

Después de la reunión con Cristina Kirchner, Carlos Melconian estuvo en los estudios de LN+ conversando José Del Rio

“Me parece que no es casual que se junten, y más allá que se presente como extra partidario, él trabaja desde un programa liberal”, agregó. “Es puro marketing político”, sostuvo Plager. “Ella quiere dar la imagen como cuando ungió a Alberto Fernández como candidato: ‘Yo hablo con todos’”, describió Majul.

“Yo fui donde me dijeron. Decir que fue [un encuentro] institucional es la verdad y no es una escapatoria. Porque cuando a mí me ha tocado hablar, si me llama una autoridad o un presidente, aunque no esté de acuerdo con su ideología yo voy”, sostuvo Melconian en relación a su encuentro con Cristina Kirchner. “Desde la vuelta de la democracia yo me vi con todos y faltaba Cristina. Y bueno, llegó el momento. Estuvo la institucionalidad de por medio y luego se dividió. Lo institucional fue media hora y el resto actualidad”, añadió.

En este sentido, Majul dijo que Cristina “está en campaña” y se preguntó si Mauricio Macri va a ser candidato a presidente: “Yo creo que no se va a presentar. Suponte que Cristina diga que no va a ser Cristina. Si dice que no es candidato no lo llama más nadie”, añadió el conductor del noticiero de LN+.

“Juegan en espejo Macri y Cristina. Macri le dice a Larreta, con la estampilla de Bullrich en la mano, que el camino es otro. Toma el discurso de Milei y no hay lugar para tibiezas”, analizó Plager. “Ella no tiene candidato, ella es la única candidata para 2023″.

“Cristina no descarta el 2023, ella va por todo, va por la presidencia y por la provincia. El plan A no está descartado, ella es una habilísima armadora política. El plan B es refugiarse en la provincia. No es casual que ahora le hable a la clase media”, concluyó Novaresio.