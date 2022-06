Jony Viale: “La Argentina, un país anárquico”

Mientras el Presidente toca la guitarra y juega a ser Lito Nebbia, se está gestando algo muy peligroso en Argentina.

Mientras el Presidente vive en su mundo paralelo, pocos se dan cuenta que el país está entrando en un proceso anárquico.

¿Qué es la anarquía? Es un lugar donde no hay ley; no hay poder; no hay norma; no hay jerarquía; no hay autoridad; no hay gobierno; no hay Estado; no hay nada.

Es un lugar donde cualquier cosa puede pasar. Argentina se está convirtiendo en un país sin poder, sin autoridad, sin norma... No es una opinión, es un hecho.

¿El Presidente tiene autoridad? Sergio Berni va a la televisión y le dice “borracho”. No conforme con esto, el ministro de agricultura, Julián Domínguez, sale a contradecir al Presidente por el aumento de las retenciones dejándolo en ridículo.

Nunca se vio en la historia que un ministro contradiga a un Presidente. No conforme con esto, la vicepresidenta dice: “Que te pongan una banda y que te den el bastón no significa que tengas el poder”.

No conforme con esto, Gabriela Cerruti, la portavoz del gobierno, cuenta abiertamente que todos se ríen del Presidente. “Nos reímos” (De que el presidente se confunda ‘Garganta profunda’ con ‘Garganta poderosa’).

Entonces, vuelvo a la pregunta: ¿el Presidente tiene autoridad?

Ahora sigamos con otras instituciones de poder en la Argentina. ¿La policía, la gendarmería, la prefectura, las fuerzas de seguridad tienen autoridad? Faltarle el respeto a un policía es un delito gravísimo y se llama “resistencia a la autoridad”. Acá en Argentina no existe. Todo el mundo se resiste a la autoridad.

Los dueños de la calle en Argentina no son las fuerzas del orden sino las fuerzas de choque. ¿Quién maneja la calle? Tres tipos del “movimiento Argentina rebelde” con una pechera Del Che Guevara que dice ‘Organización’.

Sigamos con otras instituciones de poder. ¿Los maestros tienen autoridad? Te lo contesto con un video de 30 segundos, con este alumno que le dice “vieja ridícula” y “vieja chota” a la docente. ¿Se te hubiera ocurrido tratar así a tu maestra a tu profesora?

¿Por qué nos parece normal que un pibe de 15 años le falta el respeto a un docente? ¿en qué momento la palabra del maestro dejó de ser sagrada? ¿en qué momento se igualó la autoridad entre un pibe que no tiene la más pálida idea de la vida y un maestro que está ahí para enseñarle para cuidarlo, para protegerlo, para formarlo, para darle valores?