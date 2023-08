escuchar

El domingo 13 de agosto, se celebraron las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) 2023, que dieron la victoria a Javier Milei (La Libertad Avanza) al consagrarse como el precandidato más votado, con el 30,06%, de cara a las elecciones generales del 22 de octubre. En LN+, el periodista Luis Novaresio destacó un dato sobre el voto en las cárceles que le llamó la atención: “Tienen un olfato”.

Las personas detenidas y procesadas por delitos pueden ejercer su derecho al voto en la categoría de presidente y vice, según establece el Código Electoral, y en la de parlamentarios al Mercosur si se encuentran inscriptas en el Registro de Electores Privados de Libertad que confecciona la CNE.

En las PASO 2023 que se celebraron el domingo 13 de agosto, un total de 22.613 personas detenidas depositó su voto en las urnas, frente a un padrón de 69.520; que dio como resultado mayoritario a la lista que lidera Sergio Massa e impuso a Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales sobre Patricia Bullrich y Luis Petri.

Sergio Massa, Javier Milei, Juan Grabois, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta

Este lunes, Marina Calabró destacó el discurso de Patricia Bullrich acerca de que los precandidatos “pusieron a los delincuentes por encima de la sociedad”. “No es menor este dato que deja, el hecho de que sale primero Unión por la Patria en el voto de las cárceles ante Frente de Todos”, advirtió Maxi Sardi. Y agregó: “Porque había mucho interés y, de hecho, se coordinó muy bien la votación justamente en las cárceles. De alguna manera, tenían para compensar el voto que viene del exterior”.

Luis Novaresio se sorprendió con un dato sobre las elecciones en las cárceles: "Tienen olfato"

“Qué buen dato. Qué metáfora interesante”, señaló Luis Novaresio. Y añadió: “Armaron re bien las elecciones en las cárceles. Tienen un olfato de lo importante”.

En tanto, el periodista, que apuntó que para él “fue un shock” el resultado de las PASO 2023, consultó: “Concretamente, Bullrich es esto que vemos y el ejercicio de la función. Massa, que está a cargo, con pésimo resultado. ¿Qué es Javier Milei en materia de seguridad?”. Pancho Olivera respondió: “No tiene un especialista, por lo pronto, definido. Porque Victoria Villarruel siempre se involucró en cuestiones de defensa. Con lo cual, no me queda claro, salvo aquella propuesta de la libre tenencia de armas”.

El pronóstico de Luis Novaresio tras el triunfo de Milei en las PASO 2023

“Se terminó la política como la conocíamos”, sentenció Luis Novaresio, luego de conocer el resultado de las PASO 2023, que se celebraron el domingo 13 de agosto y que dieron el triunfo al precandidato Javier Milei (La Libertad Avanza), con el 30,06% de los votos.

El análisis de Luis Novaresio tras el sorpresivo triunfo de Javier Milei

Y señaló: “De los resultados, se desprende que seis de cada diez personas no creen en el acuerdo”, en referencia a la suma de votos del líder libertario y de Patricia Bullrich. “Si esto no es una crisis terminal, no sé cuál es el sistema que sigue, pero ayer [por el domingo electoral], se terminó la política como la conocíamos”, apuntó.

En tanto, reveló: “Hubo alguien que le dio oxígeno a Milei, que tiene nombre y apellido y es este señor [Sergio Massa]. Y esto no es opinión, en el massismo me dicen, de buena fuente, que creen que Milei puede ganar en primera vuelta, porque tiene todo para crecer”.