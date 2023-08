escuchar

Este domingo, en La Peña de Morfi (Telefe), Georgina Barbarossa y Jesica Cirio, las conductoras del ciclo, recibieron en el programa al elenco de Los Mosqueteros del Rey, una obra que fue un gran éxito teatral en el pasado y que ahora regresa a los escenarios, con otros actores, en la avenida Corrientes. La charla entre las anfitrionas y los intérpretes tuvo una perlita inesperada cuando Barbarossa cometió un pequeño error que, lejos de dejar pasar, uno de los invitados se lo hizo notar. “Me hacés quedar como el c...”, fue la improvisada respuesta de la actriz y conductora.

A su habitual espacio de entrevistas y charlas, en La Peña de Morfi de este domingo llegaron como invitados cuatro actores de lujo. Se trató de Nicolás Cabré, Jorge Suárez, Nicolás Scarpino y Fredy Villarreal. Ellos serán en breve los protagonistas, en el teatro Astral de una obra que fue furor en la década del ‘90: Los mosqueteros del rey, dirigidos por Manuel González Gil, quien es también el autor de la pieza.

En aquel entonces, la obra fue interpretada por otro cuarteto notable: Darío Grandinetti, Hugo Arana, Juan Leyrado y Miguel Ángel Sola, que poco después fue reemplazado por Jorge Marrale. Y este domingo, en La Peña, los actores que reeditarán esta obra charlaban con Barbarossa y Cirio sobre el desafío de rehacer ese espectáculo y comentaron también los pormenores de la buena relación que había ellos y con el director.

En eso, Jorge Suárez tomó la palabra para resaltar la calidad de la sala teatral donde realizarán la pieza, a partir del próximo 24 de agosto, que será el día del estreno. “Quiero decir que nosotros vamos a trabajar en uno de los teatros más hermosos de Latinoamérica. Está cuidado, todo está perfecto, nuevo, limpio, hermoso”, dijo el actor, en referencia al teatro Astral.

Fredy Villarreal, Nicolás Cabré, Nicolás Scarpino y Jorge Suárez dialogaron con Georgina Barbarossa y Jesica Cirio en La Peña de Morfi Captura Telefe

“Está divino”, intervino Barbarossa. “Es una maravilla de teatro”, insistió Suárez. “Han gastado fortunas en reciclarlo -aportó la conductora, entusiasmada-. Quedó divino. Los camarines. Lo fui a saludar a (Héctor) Alterio. Me acuerdo cuando estuvo. Una cosa impresionante”.

Entonces, Nicolás Scarpino, muy atento al desarrollo de la charla, corrigió a la actriz: “No. Alterio estuvo en el Astros”. En efecto, el último espectáculo del prestigioso actor en la ciudad, llamado A Buenos Aires, fue en el teatro Astros.

Después de un incómodo momento de silencio, y tras pensar un rato, Barbarossa asumió su furcio pero, en broma, se las tomó con Scarpino, a quien le dijo: “Gracias. No me ayudes más”. Entonces, el actor, le contestó, también con gracia: “¿Qué? ¿Te la tenía que dejar pasar?”. “Bueno, está bien. Me hacés quedar como el c...”, retrucó la actriz, un poco molesta y un poco divertida.

“Es que nos estabas mandando a la gente a otro teatro”, se justificó el actor. Y para reparar su error, Barbarossa remató: “Igual, el teatro está divino”.