Mario Pergolini y su visión del país: “La gente está harta de no tener estabilidad”

Mario Pergolini estuvo en LN+ y, en diálogo con Jonatan Viale, brindó su punto de vista acerca de la actualidad del país en términos políticos, económicos y educativos. Aseguró que el camino más fructífero para una evolución es el de la tecnología y fue en contra de las trabas que existen para una transformación.

“La gente está harta de la inflación, por estos problemas no pueden salir adelante. Es algo muy rutinario que lo podés ver en tu bolsillo. Hoy se hace imposible armar unas paritarias en tu trabajo y el hecho de no tener estabilidad es algo complicado, sea con un compañero de tu trabajo, con tu pareja, cuando querés ir a comprar al supermercado”, comenzó el exconductor de CQC ante la atenta mirada de Viale y el resto del equipo de +Realidad.

En esa misma línea, y consultado por su labor empresarial, agregó: “Hay que hacer una reforma laboral, pero entenderla del lado del trabajador, que cada vez que se hicieron reformas se comió el garrón él o su familia. El mundo está cambiando y nuestro país ya no es el de las grandes industrias, hay que buscarle el valor agregado”.

Durante la entrevista, Viale lo llevó al terreno de los nombres propios en la política del país y Pergolini fue contundente: “Si vamos siempre por el mismo camino, eso te va a llevar a los mismos lugares. El peronismo va a tener que comportarse de otra manera, jugar con otros jugadores, están anclados. Hablar siempre de Macri y Cristina atrasa. Lo mismo sucede con la oposición, que la última vez que ganaron lo primero que hicieron fue pelearse entre ellos, y no era lo que se estaba pidiendo. Estamos complicados, nos cuesta la creación de nuevos partidos o formas de llegar a un acuerdo”.

“Macri y Cristina no deberían ser jugadores para la próxima elección, no han dado grandes resultados. Necesitás cambiar, tener a un tipo que haya gestionado. En el caso de Milei me parece que no tiene algo armado, siempre lo veo solo y creo que el próximo presidente no puede tener solamente el 40% de los votos, tiene que tener un poco más”, completó sobre su idea.

Por último, tocó el tema de la educación. Sobre ello, no tuvo reparos y admitió que se deberá trabajar mucho para cambiar el rumbo: “Me preocupa mucho, hay una falla muy grande, muchas deserciones en los secundarios. A la Argentina le queda una pequeña esperanza con la educación púbica y creo que el primer gran acuerdo que tiene que hacer el próximo presidente es el educativo, firmar algo que se tenga que respetar a rajatabla”.