Patricia Bullrich criticó a Larreta tras la “tregua”: “Debería tener la obligación de mantener el orden público”

Este jueves, en su visita a LN+, Patricia Bullrich habló sobre los piquetes y manifestaciones que hubo estos días sobre la ciudad de Buenos Aires y cargó contra el Jefe de Gobierno porteño, Horacio García Larreta, al decir que ese funcionario “debería tener la obligación de mantener el orden público”. Las declaraciones de la precandidata a presidenta por Juntos por el Cambio contra el otro precandidato se produce poco tiempo después de que ambos sellaran un pacto electoral que parecía traer paz entre ellos.

Bullrich estuvo con Jonatan Viale y el equipo de +Realidad y comenzó su charla refiriéndose a los piquetes que durante los últimos días se realizaron en la avenida 9 de julio. “Estoy convencida de que es necesario tomar políticas claras de defensa de la ciudadanía y esto significa la liberación absoluta de las calles y la prohibición de manifestacionos sobre calles, puentes, avenidas y los lugares donde la gente necesita transitar”, arrancó diciendo la precandidata sobre ese problema, y aseveró: “Hoy la calle está totalmente liberada”.

Patricia Bullrich cargó contra Rodriguez Larreta por los piquetes en Buenos Aires

”La argentina necesita orden, no hay que discutirlo más -añadió la exministra de Seguridad de la Nación-. No puede tener plan una persona que va a las manifestaciones y más aún cuando va con chicos”.

Cuando Lucas Morando le preguntó si va a cortar los planes ni bien asuma, en caso de ser presidenta, ella respondió: “Los primeros seis meses vamos a ir cortando a los más jóvenes y así sucesivamente para en un período de gobienro no tener más planes y desde el primer día todos se van a convertir en un seguro de desempleoo. Va a haber un mecanismo fácil de contratación para que las empresas puedan contratar personsas que vengan del plan social”.

Con respecto al tuit que la precandidata subió con los piquetes en el que escribió: “Conmigo esto se acaba”, Viale le preguntó: “Vos decís, conmigo esto se acaba. La pregunta es: ‘¿Conmigo no, y con Horacio (Rodríguez Larreta), sí?’”.

Luego de un breve silencio, Bullrich respondió: “Quien gobierna la ciudad de Buenos Aires debería tener la obligación de mantener el orden público. Para eso se pasó la policía a la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, si hay provincias que mantiene el orden público, como Jujuy, Mendoza, la ciudad de Buenos Aires debe de hacer lo mismo”.

“Durante muchos años la ciudad está tomada con la idea de que no se puede hacer nada. Yo no estoy de acuerdo, porque con el ‘no se puede hacer nada’ cada día vivimos peor”.

Luego, la exministra de Seguridad señaló que a los piquetes “hay que agarrarlos antes de que vengan a Buenos Aires”. Y añadió: “Las organizadiones que hacen las manifestaciones no pueden tener más personería, no pueden recibir más planes. Y las personas tendrán que responder al gobierno y no a ninguna organización”:

“La gente que va a los piquetes es gente que es rehen de este sistema y en la argentina hay un hartazgo del uso de la gente, del uso de los planes de la mentira de que los planes te sacan de la pobreza”, añadió.

El mensaje a la CGT

En relación al comunicado de la CGT, que se difundió este jueves, en el que la entidad señaló que la plataforma política de Bullrich ponía en riesgo los derechos laborales, la precandidata cargó contra los sindicalistas: “Ellos no defienden los derechos de los trabajadores, porque defienden su propio bolsillo. Estamos hablando de señores que están llenos de plata, de negocios, que todos sus familiares tienen la farmacia, el gimnasio, la constructora de la obra social”.

“Basta de sindicalistos chorros. Todo sindicalista que conmigo no presente su declaración jurada de bienes, que no pueda justificar de dónde sacó la plata va a tener consecuencias, porque esa plata es de los trabajadores”, dijo.

Finalmente, Bullrich habló sobre la decisión que tomó al elegir a su precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Néstor Grindetti, actual intendente de Lanús: “Lo decidimos por algo fundamental, es una persona que gobierna un municipio del sur, Lanús, que mejoraron problemas de todo tipo. Nos pareció que elegir a un intendente de la tercera sección electoral, de la zona más pesada es una señal muy fuerte de que les vamos a ir a pelear voto a voto”.

