Peto Menahem se refirió en LN+ a las críticas a Granizo y resaltó que la audiencia entendió mal el mensaje

El estreno de la película Granizo alcanzó un altísimo nivel de audiencia a nivel global en la plataforma Netflix. Sus números, la ubicaron primera en el ranking de las producciones más vistas de la Argentina. A pesar del fabuloso arranque, las redes sociales no fueron de la mano con la ascendencia y los usuarios criticaron varios aspectos del film protagonizado por Guillermo Francella. En este sentido, Peto Menahem fue entrevistado en LN+ y minimizó las opiniones negativas sobre el material, pero también resaltó que los usuarios entendieron mal el mensaje central del mismo.

El actor, que en el film interpreta a Luis, un taxista que idolatra a Miguel Flores (Francella) y tiene una relación de amor-odio con el meteorólogo, abordó la cuestión central de la película y lo que dejó en los espectadores. Este domingo, en diálogo con Viviana Valles en LN+ Menahem fue consultado por las recientes declaraciones del director Marcos Carnevale, quién se lo mostró ofendido por los críticos y hasta comparó esta situación como una especie de pantalla que tapa lo que sucede en el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia.

“Estoy muy afuera de eso, no tengo Twitter, estoy en un momento de la vida donde estoy contento con mis proyectos y no le doy bola a las redes y a la televisión. Me enteré tarde del éxito de la película y les mandé mensaje a Guillermo, Marcos, para felicitarlos y que nos juntemos”, explicó el también protagonista de la serie “Casi feliz”, que interpreta junto a Sebastián Wainraich y está por estrenar su segunda temporada el 13 de abril.

"Granizo" dirigida por Marcos Carnevale a partir de un guión de Nicolás Giacobone y Fernando Balmayor. Elenco compuesto por Guillermo Francella, Romina Fernandes, Peto Menahem, Laura Fernández, Martín Seefeld, Nicolás Scarpino, Norman Briski, Viviana Saccone, Pompeyo Audivert y Eugenia Guerty. PRENSA NETFLIX

Consultado por las críticas que recibió el film, Peto reconoció que se comunicó con la actriz Romina Fernandes porque le dolió que se la haya juzgado por “exagerar la tonada cordobesa”, lo cual generó una polémica en las redes sociales. “Le mandé mensaje a Romi porque le cayeron mucho a ella, es una actriz extraordinaria, increíblemente hermosa”, destacó el comediante.

Sin embargo, el actor prefirió cambiar de tema y lanzó una curiosa teoría sobre lo que comprendieron los usuarios y cuál fue el verdadero mensaje del film. “Tengo este pensamiento, que es muy personal, a ver qué les parece, porque ese canal me envició (en relación al ciclo Padres e hijos) y ahora yo también pregunto: la película toca ese tema de las redes (la cancelación de un personaje), pero no es el tema principal para mí y es loco que escucho poco debate sobre lo que la película habla realmente que es la desconexión entre una hija y un padre”, resaltó Menahem.

En torno a este foco, el artista reflexionó: “Si vos vas a esquivar un conflicto interno que tenés de años, te va a venir algo de afuera que te va a despabilar y te va a decir ‘andá y arreglá tus cosas´, esa es la película, lo otro, el granizo, las redes, eso es anecdótico, no hablamos mucho de eso...”.

Uno de los colegas que se solidarizó con el staff de la película fue Federico Bal, quien en la red social Twitter cargó contra los que criticaron duramente al film y resaltó que se está hablando de una producción nacional: “¿Realmente estamos tan rotos que tenemos que tirar nuestro odio contra una película de industria nacional que está siendo un éxito en Netflix? Más amor gente, de verdad”, cuestionó el actor.