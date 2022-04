Jey Mammon con la China Suárez: el conductor compartió una foto retro de cuando fue profesor de la actriz

Las redes sociales son un espacio para conocer más sobre la vida de las celebridades. En las últimas horas, una perlita publicada en Twitter unió a María Eugenia “China” Suárez con Juan Martín Rago, reconocido en el ambiente con el nombre artístico Jey Mammon. Todo comenzó cuando la actriz empezó a hurgar en el baúl de los recuerdos y encontró fotos de su niñez que la unen con el flamante conductor de La Peña de Morfi (Telefe).

Sin hacerla pública, la China le envió por privado una postal retro a Jey Mammon de cuando él era su profesor de catequesis. El conductor no dudó en compartirla en su cuenta de Twitter, donde tiene un 1.5 millones de seguidores, y el posteo no tardó en volverse viral. “Me acaba de pasar una foto la China Suárez. Impublicable”, escribió el humorista, anticipando la siguiente publicación en la que dio a conocer la imagen.

La publicación que se hizo viral de Jay Mammon junto a la China Suárez Foto: Twitter @jeymammon

“Gracias China Suárez por este hermoso recuerdo de cuando era tu catequista. Esta fue una obra de teatro que escribí y dirigí cuando me creía que era el Pepito Cibrián religioso”, comentó en tono de broma el conductor, en relación a uno de los representantes más importantes del teatro musical argentino.

Arriba a la izquierda, se lo ve al intérprete de “Estelita” vestido de traje negro y camisa blanca. Por su parte, sentada en el suelo a la derecha se la ve a la China, con una sonrisa y un peinado con flequillo y trenzas. Esta foto confirma la relación desde hace muchos años del humorista y la actriz, de cuando él daba clases de catequesis en el colegio privado Corazón de María, al que asistía la ex Casi Ángeles.

Sobre su pasado, Jey aclaró en el programa PH, Podemos Hablar, que se emite por Telefe, cuál era su rol en el plano religioso y por qué decidió tomar otro rumbo: “Siento que el equivocado era yo, porque estaba en un lugar que no me correspondía. Fue un proceso, no es que de un día para otro dije: ‘Esto no es para mí’. Me fui dando cuenta de que mi identidad en general no tenía que ver con la religión católica”.

En aquella entrevista, el conductor admitió no sentirse cómodo al referirse del mismo y habló sobre el vínculo que estableció con Eugenia en aquella época: “Yo le di clases de catequesis a la China y no entendió nada. Yo le expliqué como el cul* también, es compartido esto”, bromeó en referencia al Wandagate, el escándalo que sacó a la luz Wanda Nara el año pasado al acusar a la actriz de tener un romance con su marido Mauro Icardi.

La China Suárez presentó a su abuela japonesa

La China Suárez no solo sacó a la luz esta foto inédita de su época escolar. En este último fin de semana, la actriz sorprendió a sus seguidores al publicar una foto de sus abuelos “Mitsumori-Riveiro”.

Las postales retro que compartió la China Suárez instagram @sangrejaponesa

En la postal inédita se puede ver a su abuela, de quien heredó la sangre japonesa y gracias a quien recibió su particular apodo. Según ella misma reveló en el pasado, Marta Mitsumori nació dentro de una familia que emigró desde Japón hacia la Argentina varias décadas atrás. Pese a que sus fans escucharon muchísimas veces el origen del singular apodo de la actriz, en pocas oportunidades había compartido imágenes de la mujer.