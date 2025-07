Pettovello dijo que la pobreza “tiene una tendencia a la baja” y defendió la política económica

Después de conocerse el número de la inflación de junio, que fue de 1,6%, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, celebró el dato y aseguró que la política económica del gobierno de Javier Milei “saca a niños de la pobreza”. En paralelo se refirió al escándalo en el que se vio envuelta el año pasado con los comedores comunitarios, cruzó a Juan Grabois por la toma del Instituto Perón y afirmó que el sistema previsional está “quebrado”.

“Había 44 mil comedores en el Renacom y a mí me decían que mentía, pero el 70% no había sido convalidado nunca y tenían direcciones que no correspondían. La comida iba para los dirigentes y ellos la repartían. A mí me empezaron a operar con que me la guardaba; ¿para qué la quiero? El tema es que los que me operaban querían esos alimentos para presionar a la gente, se creían los dueños", aseguró en LN+.

Acto seguido, Pettovello sostuvo que “dato mata relato” y explayó: “Nosotros cambiamos la política y sacamos los intermediarios para darle la comida a la gente. Aumentamos 400% la AUH, 137% la tarjeta Alimentar y 1400% el plan 1000 días. La gente estaba protegida, mientras veíamos qué hacer con los alimentos. De hecho, cuando hubo emergencias tuve que ir a hablar con un juez. Lo que no queríamos era que cayera en los gerentes de la pobreza, que la usaban para manejar a la gente vulnerable. Es mentira que nos guardamos los alimentos".

“En el primer trimestre de 2024 teníamos 54% de pobres, que venían de rezagos de la alta inflación del gobierno anterior. Con el paso del tiempo la pobreza empezó a tener una tendencia a la baja. Hoy ese número hoy estaría en 31,7%. Esto es gracias a la política económica, que bajó la inflación de una manera categórica”, continuó.

Por otra parte, la ministra acusó que el sistema previsional está “quebrado desde gobiernos anteriores” y justificó que “se han jubilado 400 millones de personas sin aportes”. En tanto, planteó que es necesario que se implemente una reforma laboral y explicó: “Lo teníamos en la ley bases, es fundamental para que la gente tenga trabajo. A veces eso se confunde con el tema gremial y sindical. Las leyes tienen que modernizarse”.

Pettovello cruzó también a Eduardo Belliboni y Juan Grabois, a quienes definió como “los gerentes de la pobreza” y subrayó que nunca los recibió para dialogar ni les abrió la puerta. Respecto al exprecandidato presidencial por el kirchnerismo, también lo cuestionó por la toma del Instituto Perón, sobre la cual dijo que “no tenía nada que ver” y señaló: “Él fue a defender a su compañero pero cometió un delito porque no se puede tomar un edificio público”.