Trump lanzó una amenaza a Irán y compartió una imagen suya con un fusil creada con IA

WASHINGTON.— El presidente estadounidense, Donald Trump, instó a Irán a “espabilar” ante el estancamiento de las negociaciones sobre la guerra, mientras reportes de prensa aseguran que ordenó a su equipo que se prepare para un bloqueo prolongado de los puertos iraníes. Su mensaje llegó mientras la Casa Blanca analiza una propuesta del régimen islámico para desbloquear el estrecho de Ormuz, la vía fundamental para el comercio mundial de hidrocarburos.

“Irán no es capaz de organizarse. No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Más les vale espabilar pronto!“, publicó en su red Truth Social. Acompañó el mensaje con una imagen creada artificialmente en la que aparece con gafas oscuras, un fusil y la frase: “Se acabó el Señor Bueno”.

Fuerte mensaje de Trump a Irán a dos meses de la guerra

En tanto, el diario The Wall Street Journal aseguró en un artículo que el mandatario republicano pidió a sus funcionarios de seguridad nacional que se preparen para seguir aplicando por un tiempo prolongado el bloqueo que impuso a los puertos iraníes, con el fin de obligar a Teherán a abandonar su programa nuclear.

De acuerdo con el medio, Trump no cree que Irán esté negociando de buena fe, y espera que se lo pueda obligar a suspender el enriquecimiento de uranio durante 20 años y a aceptar restricciones estrictas a partir de entonces.

El diario cita a funcionarios anónimos, que aseguran que Trump había decidido durante una reunión celebrada el lunes en la sala de crisis de la Casa Blanca que tanto reanudar los bombardeos como retirarse del conflicto eran opciones demasiado arriesgadas.

ARCHIVO - Un bote junto a un buque petrolero anclado en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de la isla de Qeshm, Irán, el 18 de abril de 2026. (AP Foto/Asghar Besharati/Archivo) Asghar Besharati - AP

En su lugar, según el reporte, les dijo a sus asesores que la Armada continuaría presionando las exportaciones clave de petróleo de Irán hasta que aceptara todas las exigencias de Washington.

Mientras la Casa Blanca analiza la propuesta del régimen islámico, este martes el mandatario aseguró que Irán le pidió a Estados Unidos reabrir el estrecho de Ormuz “lo antes posible”.

“Irán acaba de informarnos que están en un 'estado de colapso’”, escribió en su cuenta de Truth Social.

Captura de la publicación de Trump. Fuente: Truth Social

“Quieren que abramos el estrecho de Ormuz lo antes posible, mientras intentan resolver su situación de liderazgo (¡algo que creo que podrán hacer!)“, agregó Trump e hizo referencia a las divisiones internas reportadas dentro del régimen islámico respecto de las negociaciones con Washington.

Sin embargo, según dijo una fuente estadounidense a Reuters, Trump no está satisfecho con la última propuesta iraní para resolver la guerra, lo ‌que frena las esperanzas de alcanzar ‌una solución ⁠al conflicto que interrumpió el suministro energético, avivó la inflación y causó la muerte de miles de personas.

Sin embargo, una frágil tregua se mantiene activa desde hace casi tres semanas.

La última propuesta de Teherán, transmitida por el mediador Pakistán y que Trump y sus asesores analizaron en una reunión el lunes, establece líneas rojas que incluyen el espinoso programa nuclear de Irán y Ormuz, según la agencia de noticias Fars.

De acuerdo con los reportes, el plan contemplaría además que Teherán afloje su control sobre el estrecho y que Washington levante su bloqueo sobre los puertos iraníes mientras continúan unas negociaciones más amplias.

“Buenos negociadores”

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que la oferta iraní era “mejor” de lo que pensaban, pero cuestionó si los funcionarios detrás de ella tenían autoridad, tras los asesinatos de altos cargos de la república islámica por parte de Israel.

Rubio, en una entrevista con Fox News, dijo que las exigencias de Washington para reabrir Ormuz son “volver a como debería ser”, a la situación anterior a los ataques de Estados Unidos e Israel del 28 de febrero.

El secretario de Estado de estados Unidos, Marco Rubio (Brendan Smialowski/Pool Foto vía AP) BRENDAN SMIALOWSKI - POOL AFP

“Son muy buenos negociadores”, dijo Rubio y agregó que cualquier acuerdo final tenía que ser “uno que les impida definitivamente lanzarse por un arma nuclear”.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Defensa iraní, Reza Talaei Nik, advirtió que Washington “debe abandonar sus exigencias ilegales e irracionales”. “Estados Unidos ya no está en condiciones de dictar su política a las naciones independientes”, afirmó, según la televisión estatal.

Agencias AP, AFP y Reuters.