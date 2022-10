Presupuesto 2023: Luis Novaresio afirmó que Javier Milei y Myriam Bregman son “funcionales al kirchnerismo”

escuchar

En medio de un clima enrarecido repleto de tensiones y disputas, el debate por el Presupuesto 2023 realizado en el Congreso arrojó resultados controvertidos. Por un lado, el tan mentado Impuesto a las Ganancias para los jueces, finalmente no tuvo éxito y los magistrados quedaron exentos de esa carga tributaria, y, por el otro, los legisladores votaron a favor de una polémica tasa para financiar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) mediante un gravamen en los pasajes aéreos.

La ausencia en el recinto de los diputados libertarios, entre ellos Javier Milei, generó rechazo entre los miembros de la oposición de Juntos por el Cambio, por considerarlos funcionales a las intenciones del oficialismo. Al mismo tiempo, la izquierda votó en contra de gravar con Ganancias al Poder Judicial, lo que generó la indignación del periodista Luis Novaresio.

“Estamos en la etapa de anacronismo y disgregación, la sesión de ayer es la muestra del porrazo que se pega el kirchnerismo con el tema de ganancias para los jueces, en la oficina de la vicepresidenta de la Nación hay mucho enojo”, consideró el conductor del programa Buen día Nación durante el pase con el noticiero 8.30 AM que presentan Luis Majul, Débora Plager y Marina Calabró por la pantalla de LN+. Y agregó: “Nunca más voto a la izquierda”.

Presupuesto 2023. Novaresio: "Milei y Bregman votan a favor del kirchnerismo"

“Vi una gran polarización y un papelón de la izquierda, lo digo como votante de Myriam Bregman: me arrepiento profundamente, no voy cometer nunca más ese error, haciendo esta sarasa; uno en la elección de medio término busca candidatos que desbalanceen, y la verdad que la izquierda es funcional al kirchnerismo, lo digo con todas las letras”, dijo Novaresio visiblemente enojado.

Y continuó: “Y además Milei, a los gritos contra la casta, se levanta de la sesión, favoreciendo el número para poner más impuestos. Milei y Bregman votaron a favor del kirchnerismo”.

“Los libertarios pueden tener la bandera de no aumentar impuestos, pero la técnica legislativa es implacable. No es como dicen, ‘nosotros ya rechazamos y nos vamos’, ok, pero así no funciona. Mientras tanto te pasan los elefantes por delante”, describió Calabró.

“Hacen la estrategia del ruido, pero en el fondo saben lo que quieren. Los dos fueron funcionales al kirchnerismo”, concluyó Novaresio.

Nuevo impuesto: por la falta de un voto en contra se aprobó la tasa aeroportuaria

En este sentido, representantes de Juntos por el Cambio se quejaron de que los diputados liberales abandonaron el recinto antes de tratar el artículo que impone un tributo para financiar la seguridad de los aeropuertos, y apuntaron especialmente contra Javier Milei.

Como informó LA NACION, la disputa incluso se trasladó a Twitter, donde los cambiemitas siguieron con sus dardos hacia el libertario. “Se acaba de crear la ‘Tasa Milei’, una nueva tasa en los pasajes aéreos que pagarán los argentinos en cada boleto de avión”, chicaneó la representante de la CC-Ari Marcela Campagnoli.

Javier Milei: "Voy a votar en contra de este presupuesto"

“La votación la perdimos 120 a 121 del oficialismo. Si Javier Milei hubiera estado en su banca, no se creaba. No todo son discursos, también hay que votar”, cuestionó Campagnoli.

También aliada de Carrió, la legisladora Paula Oliveto aseveró que los diputados ligados a Milei “gritan, pero son funcionales a [Sergio] Massa”, en relación con el ministro de Economía, y deslizó: “No sé si son cómplices o irresponsables”.

