Baby Etchecopar volvió a hacer su pase radial con Cristina Pérez y reveló por qué se quiso reconciliar con la periodista

Tras un tenso cruce radial, Baby Etchecopar y Cristina Pérez dejaron de hacer el pase entre los programas que conducen por Radio Rivadavia. Sin embargo, luego de casi seis meses de distanciamiento, en los que ambos no salieron al aire juntos, este lunes al mediodía retomaron la conversación y contaron los entretelones de la discusión que tuvieron: “Nunca estuvimos peleados”.

Antes de la “pelea”, el pase entre los programas Cristina sin vueltas y Baby en el medio siempre brindaba alguna polémica entre ambos periodistas, pero nunca pasó a mayores, hasta que, en mayo de este año, Pérez manifestó su malestar por un comentario de Etchecopar sobre las mujeres.

En ese punto, la periodista sostuvo que no era el tipo de periodismo que le interesaba ejercer y Baby retrucó: “¿Sabés lo que me jode de vos? Que no sos buena compañera”. La conversación subió de tono y Etchecopar terminó abandonando el estudio. Desde entonces, no volvieron a salir al aire juntos.

“Nunca estuvimos peleados, quiero aclarar”, aseguró este mediodía Baby. “¿Sabés qué Baby? También en todas las familias hay un almuerzo en el que terminás discutiendo, y ya está”, agregó Pérez, quitándole dramatismo al asunto.

“Yo vengo de Radio 10 y había muchos quilombos: un día lo tiramos a Feinmann en bolas, había libertad, pero al aire salía todo perfecto. Nos peleamos con el negro González Oro y salía todo bien. Si nos peleamos y discutimos, mañana vengo y sigo haciendo el pase. Pero la prensa…”, recordó Etchecopar.

“Es que somos dos estrellas”, ironizó Pérez, y agregó: “Ese día vos te enojaste… Viste que para que yo me enoje tiene que pasar algo muy grave. Aparte uno tiene que ser capaz de ser superior a un momento de tensión y discusión, para pelearme con alguien tiene que ser muy grave”.

“Yo me he peleado con gente muy grosa, como con Mario Pergolini, pero a mi se me pasa la calentura en veinte minutos. Yo con Viviana Canosa no me peleo en persona, pero ella hace falta, sigo peleando desde el aire”, detalló Etchecopar.

En este sentido, Pérez recordó su pelea con Alberto Fernández. “Sigo esperando una disculpa del Presidente, es un maleducado, me debe una disculpa, aparte de ser un presidente inútil, un mal presidente que no se hizo cargo de sus responsabilidades, es un maleducado”, criticó Pérez. “Voy a destacar que en este pase puede pasar cualquier cosa, y acá estamos”, agregó.

En tono de broma y al ver que el tema de su cruce con el Jefe de Estado la ponía de mal humor, Baby le dijo a su colega: “Aflojate y disfrutá porque no te queda otra, es esto o Dumbo TV”, en alusión a Pluto TV, el canal online que transmite en vivo lo que sucede en la casa de Gran Hermano (Telefe). Sin embargo, más tarde se puso serio y reveló: “Voy a contar algo que es verdad: con Cristina no me quería cruzar después de lo que pasó, después del conventillo que armó ella”.

Cristina Pérez firmó con Radio Rivadavia a comienzos de 2022 Gentileza Radio Rivadavia

“Ella es una señora, y el día que tuve el cólico en la vesícula, me la cruzo y me preguntó qué me pasaba, y le digo que no doy más, y me dijo ‘querés que te cubra’, eso es un gesto de compañero, por eso quería terminar con esta pelea”, concluyó Baby.

El hecho ocurrió en septiembre pasado, cuando Etchecopar tuvo que ser operado de urgencia de la vesícula luego de pasar varios días con un malestar estomacal. “Estoy pálido, flojo, me siento mal, estuve toda la tarde en cama. No sé qué car...o importa, pero vengo igual. No soy como otros. Vengo igual a cumplir con mi misión. Me duele el hígado hasta los pulmones”, había dicho el periodista el miércoles 28 de septiembre durante la emisión de Basta Baby, por A24. Fue justamente en esos días de malestar que, según reveló el conductor de Baby en el medio, Cristina se acercó a él y le hizo la propuesta que acabó con el enojo entre ambos.

