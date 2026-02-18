Rodolfo Aguiar criticó la reforma laboral y apuntó contra Milei: “El Gobierno tiene que terminar”

Horas después de que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunciara un paro con movilización para este jueves, su secretario general, Rodolfo Aguiar, ratificó la medida de fuerza, apuntó contra la reforma laboral y aseguró que el gobierno de Javier Milei tendría que “terminar esta noche”. Además, cuestionó todos los puntos del proyecto del oficialismo, aunque marcó que está de acuerdo con actualizar la normativa.

“El gobierno de Milei, por mecanismos constitucionales, tendría que terminar esta noche. Yo no formo parte de aquel cinismo que dice que si al Presidente le va bien, nos va bien a todos. Con sus ideas nos va mal a todos. Este es el más corrupto de la historia. Nadie desconoce la legitimidad del voto popular porque la revalidó en las elecciones de medio término”, expresó el funcionario estatal en diálogo con el periodista Esteban Trebucq, por LN+.

Luego criticó el plan nacional del Poder Ejecutivo y señaló: “Un gobierno que se dedicó durante dos años a juntar dólares para pagarle al Fondo Monetario Internacional nos conduce hacia una catástrofe social, lo mismo que esta reforma laboral”.

💬 "El gobierno de Milei tendría que terminar esta noche"



Rodolfo Aguiar, titular de ATE, afirmó que quiere que a esta gestión "le vaya mal" y aseguró que la reforma laboral lleva al país a una "catástrofe social".



👉 En +Verdad con @trebuquero pic.twitter.com/fJhvzYfFUg — La Nación Más (@lanacionmas) February 18, 2026

Aguiar sostuvo que la reforma laboral es “una contrarreforma” y desmintió que los trabajadores estatales y sindicatos se nieguen a discutir una nueva legislación laboral para no perder privilegios. “Por supuesto que se necesita una actualización, pero no como esta, que es ir a contramano del mundo”, advirtió.

El secretario del organismo sindical declaró que la reforma es “pésima” desde el primero y hasta el último artículo y explicó: “Vamos a tener que pedir permiso para hacer una asamblea y nos van a pagar el salario con un paquete de yerba, y no es exagerado. Vuelven los ticket canasta a la Argentina”.

En esta línea, afirmó que desde ATE quieren negociar con el Poder Ejecutivo pero desde la otra parte no hay respuesta: “Nosotros valoramos el diálogo, pero si mi interlocutor me escucha. Este gobierno no está decidido a cambiar nada. El Consejo de Mayo es la prueba más clara de que el diálogo fracasó con el gobierno nacional porque, después de dos años, no fueron capaces de anunciar un solo beneficio. Solo quieren ampliar los márgenes de rentabilidad de las grandes empresas”.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, cuestionó la reforma ATE

“Es difícil explicar que se quitaron los artículos que perjudican a los sindicatos y quedaron los que perjudican a los trabajadores. ¿Cómo salimos a decir que ganamos los sindicatos y perdieron los laburantes en la Argentina?“, siguió.

Respecto a la gestión de Milei, Aguiar subrayó que la indignación social empezó a crecer durante los últimos días y dijo que el malestar se hizo notar durante la última movilización, el jueves pasado. “El último jueves, la plaza desbordaba y eso muestra que el rechazo social del pueblo y los trabajadores a la reforma es generalizado”, aseguró y dijo que los incidentes que hubo en las inmediaciones del recinto fueron armados: “Es la primera vez que veo que arman bombas molotov en vivo y en directo en la manifestación. Los que se movían ahí tenían un curso de policías, eran infiltrados”.

Por último, el secretario general de ATE advirtió a la CGT, en el marco de versiones sobre un acuerdo con el gobierno para mantener cuotas sindicales para obras sociales. “Tiene que salir rápidamente a desmentir y denunciar que no negoció porque Bullrich le hizo el abrazo del loco. Sino es un caballo de Troya, un regalo envenenado que le hicieron al movimiento sindical argentino. De todas formas, no son momentos para que hayan fracturas en el movimiento obrero, necesitamos la unidad de todas y todos”, indico.