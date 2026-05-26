Un médico alertó sobre el aumento de los casos de Ébola y señaló cuál es la cepa más contagiosa

El ébola encendió las alarmas a nivel internacional debido a la presencia de una variante de alta transmisibilidad. Si bien la situación está focalizada actualmente en la República Democrática del Congo y con presencia confirmada en Uganda, la preocupación radica en la movilidad global, debido a la proximidad del Mundial.

En este contexto el médico cardiólogo Jorge Tartaglione explicó a LN+: “El ébola tiene una cepa que es extremadamente contagiosa; hay que tenerlo claro y hay que tener tranquilidad, porque esto está enfocado en este momento en una zona de África, que es el Congo, pero también pasó a Uganda".

“Esto hace que los virus no tengan visa y anden por todos lados y, dada la conectividad que existe actualmente, puede llegar a ser grave”, sumó.

Tartaglione en LN+

La Organización Mundial de la Salud (OMS) categorizó el riesgo de manera diferenciada según la región geográfica. “Claramente es para el Congo, muy alta; para África, muy alta; para el resto del mundo, baja”, señaló el especialista.

Frente al inminente desplazamiento de 5 millones de personas hacia América del Norte por el Mundial Tartaglione resaltó: “Esto tiene que tener un cuidado y tiene que haber una frontera para impedir que el virus llegue al mundial. La frontera es hacer una detección precoz, hacer un testeo para las personas que vienen de las zonas de riesgo en los aeropuertos, hacer cuarentena a aquellos equipos que vienen de zonas de riesgo y tener mucho cuidado”.

Aumentan los casos de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) XXXX - XinHua

Cómo prevenir y tratar el ébola

El cuadro clínico del ébola, caracterizado por fiebre, vómitos y hemorragias internas, dejó un saldo de 900 casos y 220 fallecidos en el Congo, cifras que subrayan la gravedad del brote y ante este escenario subrayó: “Esto no tiene vacuna ni tiene tratamiento, el tratamiento es solamente paliativo”. La letalidad es una preocupación central para la OMS, ya que, de cada diez infectados, cinco fallecen, según fundamento el especialista en diálogo con LN+.

Frente a un paciente que presente sintomas, Tartaglione alertó: “Lo tenés que aislar. Si vos venís de una zona de riesgo, tenés fiebre, tenés vómitos, te tengo que hacer un test para ver si tenés el virus y hacerte la PCR para ver si tenés una acción de inflamación”.

Sobre la transmisión, aclaró: “Se contagia por contacto directo, por saliva, no por aerosol; me tenés que tocar para que yo me contagie. Sangre y saliva son los contagios más directos”.

Finalmente, aconsejó a los viajeros: “Si vas a viajar a Estados Unidos, bueno, tené todas las vacunas al día y no compartas con una persona que tiene síntomas”.

El ébola es un virus extremadamente letal Moses Sawasawa - AP

La situación de ébola en la Argentina

En un comunicado oficial, especialistas del Hospital de Clínicas de la UBA explicaron por qué hoy no representa un riesgo inmediato para el país y cómo detectar la presencia del virus.

“El ébola es una enfermedad causada por un virus altamente contagioso que está dentro del grupo de las fiebres hemorrágicas. En cuadros graves desencadena sangrados fuertes y tiene una alta mortalidad, que puede superar el 50%”, explicó la Dra. Mónica Foccoli (MN 70.669), Jefa de la División Infectología del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires.

En relación al tratamiento, Foccoli explicó que el abordaje es sintomático, ya que actualmente no existe una terapia específica contra la enfermedad. “En 2014, durante otro brote importante, se probaron distintas alternativas pero no dieron resultados”, señaló y agregó: “Si bien existe una vacuna desde hace un tiempo, la variante Bundibugyo que está circulando es diferente, por lo que no hay una vacuna específica”.

“No hay que entrar en pánico, la enfermedad por ahora está localizada en Uganda y el Congo, y Argentina no tiene vuelos directos a esos países”, concluyó.