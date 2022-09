Viviana Canosa dio detalles de su renuncia a A24 y reveló que la volvieron a convocar: “Les dije que no”

Este miércoles, Viviana Canosa estuvo en el programa +Realidad, con Jonatan Viale, y dejó algunas definiciones sobre la realidad de la Argentina, el intento de magnicidio a la vicepresidenta y sobre su futuro laboral, tras su salida de A24. Con relación a esta última situación, la conductora confesó que las autoridades de ese canal la volvieron a convocar. “Les dije que no”, contó.

Canosa, que hace poco más de un mes abandonaba su programa en A24 tras no poder poner al aire un video en que vecinos insultaban a Sergio Massa, hizo un vivo en Instagram en las últimas horas para sus seguidores, donde aseguró: “No soporté que quisieran ponerme un mordaza”. En ese sentido, en relación a ese episodio, en la entrevista con Viale y su equipo, la exconductora de Viviana con vos dijo: “Sí, fue censura, y fue muy duro”.

Viviana Canosa con Jony Viale en LN+

“El día que asumió el superministro (Sergio Massa) sentí que mis días estaban contados. Cuando asumió vi sentados a los dueños del canal (en primera fila) y yo pensaba qué difícil como voy a contar el tarifazo, el ajuste; cómo voy a hablar de (Malena) Galmarini”, dijo.

Luego, la conductora señaló que cuando ello les contó que se quería ir del canal, las autoridades le dijeron que lo pensara. Pero ella reflexionó: “Tengo 51 años, soy una mina grande, no me pueden decir lo que tengo que hacer. Al lunes siguiente me llamaron para ver si quería volver. Les dije que no. Creo que no pensaron que yo iba a cumplir lo que decía. Me fui super angustiada, es duro”, señaló.

Al hablar del intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Kirchner, Canosa señaló: “Este atentado que es el más loco del mundo, es un circo freak. Es el atentao de los copos de nieve. No te informan nada con el correr de los días. Aníbal Fernández no renuncia. Todo es un circo, todo es bizarro, es un montaje”.

Dispuesta como siempre a dar definiciones sin medias tintas, la conductora definió al presidente Alberto Fernández como “un cínico”. “Es como que me da vergüenza, porque es el presidente, y además demostró que es un títere -continuó-. En el triunvirado del gobierno, él es un títere y un cínica, Cristina está sola pendiente de la Justicia y Massa que se hace el top recorriendo el mundo como si fuera ya el presidente. Todo es una locura en este país. De verdad. ”.

Noticia en curso.