Ataque a Cristina Kirchner: la fuerte respuesta de Santi Maratea ante quienes lo cuestionaron en redes

Santiago Maratea utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre el ataque que vivió la vicepresidenta Cristina Kirchner en el marco del onceavo día de vigilia en las inmediaciones de su domicilio en Recoleta. Allí, un hombre le apuntó a la cabeza con un arma cargada, pero las balas no salieron y fue detenido por los agentes de seguridad.

Por un lado, el influencer mostró su primera sensación por la situación. “Me acabo de enterar, qué triste”, fue el primer mensaje que escribió en su cuenta de Twitter poco después de las 7:00. A continuación, realizó una lectura política sobre el contexto social que se vive en la actualidad.

La opinión de Santiago Maratea sobre lo sucedido con Cristina Kirchner Twitter @santumaratea1

“Me da tristeza que en la Argentina cada vez menos gente puede acceder a la educación, la salud, la seguridad y un futuro, mientras está repleto de fanáticos que creen que el problema a resolver del país es una interna entre 6 políticos. Sigan con la grieta que vienen bien che”, aseveró.

Inmediatamente, cientos de usuarios lo cuestionaron por la interpretación personal que hizo. “Dedicate a no acercarte más a los comentarios políticos porque no hay uno que tenga un sustento racional. Siempre son un vómito de pensamientos que no son constructivos ni de casualidad”, escribió un seguidor.

Por otro lado, algunos le dijeron que minimizó el hecho en cuestión y expresaron su parecer. “Santiago, hoy necesitamos repudiar con fuerza la violencia para cuidar los consensos ciudadanos que conseguimos. Es una ilusión creer que no hacés política. La hacés, y en estos casos de la peor manera, minimizando algo gravísimo para la democracia argentina”, sostuvo un usuario.

Luego de las repercusiones, Maratea dejó en claro que no va a debatir sobre el tema y se refirió a las acciones sociales que emprendió en el último tiempo a favor de distintas causas. “No tengo ganas de discutir con nadie, solo les recuerdo a los que critican mi trabajo o mi rol en la sociedad, que así, boludo como me ven, ya logré colectar más de mil millones de pesos, cada centavo invertido en la Argentina. ¿Ustedes? Agrandaron una grieta? ¿Solo eso? Entonces ni me hablen”, argumentó.

El influencer dejó en claro que no entrará a un nuevo debate con sus seguidores respecto del tema Twitter @santumaratea1

Por último, mantuvo un ida y vuelta con una usuaria que le preguntó sobre cuál discusión quería evitar. En esa línea, se refirió nuevamente sobre lo sucedido con la mandataria y, para calmar las aguas, expresó: “De la gilada de debatir sobre si fue real o no fue real cuando todo el foco debería estar puesto en nunca más permitir que se repita una situación tan triste y peligrosa”.

Entre las reacciones, una seguidora mostró su apoyo hacia el joven y, en uno de los posteos, sostuvo: “Te banco a muerte loco. No pises el palito, cada vez que te ponés a explicar lo bien que hacés las cosas, das tres pasos para atrás. Tu mensaje es otro, no hace falta que le expliques a nadie quien sos”. Por su parte, el influencer le agradeció: “Me quedo con este tuit. Chau, los amo, gracias por cuidarme”.

Las reacciones de los seguidores de Santiago Maratea tras la serie de tuits que compartió Twitter @santumaratea1

No es la primera vez que Santiago utiliza su cuenta de Twitter para opinar sobre diversos temas de la agenda política. En una oportunidad, apuntó contra la “beneficiaria viral”, Mariana Alfonzo, también mostró su decepción por la dirigente detenida, Milagro Sala, por quien en un pasado marchó en pedido de su liberación y en otra ocasión criticó a Máximo Kirchner.

De esta forma, y a pesar de que hace tiempo se convirtió en un emblema de la solidaridad al realizar recolectas de grandes sumas de dinero para causas puntuales, también se convirtió en un referente para los jóvenes al realizar análisis respecto a cuestiones políticas, económicas y sociales de la Argentina.