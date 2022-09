Viviana Canosa rompió el silencio a un mes de su renuncia a A24: “No soporté que quisieran ponerme una mordaza”

El 6 de agosto, Viviana Canosa decidió no salir al aire al frente de Viviana con vos (A24) tras protagonizar una pelea “a los gritos” con la producción luego de que no le permitieran incluir un escrache a Sergio Massa en su editorial. Su estrepitosa renuncia provocó un acalorado debate tanto en las redes como en los medios sobre si había sido víctima de censura o si el accionar del canal estaba justificado. A un mes de que se desatara la polémica, la periodista habló por primera vez del suceso a través de un vivo en Instagram.

La renuncia de Viviana Canosa

Gracias a sus editoriales, en los que compartía sus duras opiniones sobre la actualidad económica y política del país, Viviana Canosa se convirtió en el centro de múltiples críticas, pero también de mucha admiración. Por eso, cuando un viernes su programa no salió al aire, la incertidumbre invadió las redes sociales.

En cuestión de segundos, trascendió el motivo detrás de su desaparición: debido a una medida tomada por el canal, no la dejaron incluir en su editorial un escrache a Sergio Massa, quien había sido electo como Ministro de Economía apenas unas horas antes. Según el Grupo América, la decisión se vio impulsada por el intento de dejar de promover actos violentos hacia diversos políticos. De acuerdo a Canosa, fue un acto de censura.

Viviana Canosa anunció su refirma a través de Twitter

Horas después de abandonar el aire, compartió un hilo de Twitter en donde detalló lo sucedido. “Esta noche ha terminado nuestro ciclo Viviana con vos por A24. Hemos tenido diferencias con el canal en cuanto a la noción de libertad de expresión. Creemos que defender la libertad es también defender una institución básica”, escribió a modo de introducción.

“Creemos también que defender instituciones y personas, son asuntos distintos. También tenemos con el canal una diferencia respecto de la noción de violencia. A nuestro criterio, lo que genera la violencia es la pobreza, la indigencia, la desocupación, la inflación y todos los desastres que nos ahorraremos mencionar. No somos ingenuos. Sabemos que la comunicación amplifica e influye. Pero no confundimos el problema con el síntoma. No son lo mismo”, continuó.

Viviana Canosa anunció por Twitter que hablaría por primera vez tras la renuncia twitter @vivicanosaok

Y sentenció: “Nuestro compromiso es con los hechos y con la verdad. Nuestras opiniones y línea editorial son meramente nuestras, y siempre hemos estado dispuestos a asumir los costos de defenderlas”.

Una semana más tarde, en medio de la debacle que se desató y que llevó a diversas figuras públicas a demostrarle su apoyo o a repudiar sus acciones, la ex Intrusos confirmó su desvinculación de Grupo América. Negada a realizar declaraciones, todo lo que dijo desde su salida, lo hizo a través de Twitter. De la misma manera, anunció que rompería el silencio cuando se cumpliera exactamente un mes. “A un mes de la censura, este martes hablo Instagram Live”, tipeó.

Qué dijo Viviana Canosa a un mes de su renuncia de A24

Llegada la fecha indicada y ya en diálogo con sus más de 864 mil seguidores, Viviana Canosa expresó: “A un mes de la censura que vivimos con todo mi equipo. Quiero agradecerles a todos por el aguante que han hecho. No paro de recibir mensajes de apoyo, nos encanta. Sentimos un amor impresionante. Gracias por tanto amor y por tantas caricias al alma”.

Y continuó: “Le quiero agradecer a mi rebaño de pe***udos tan maltratado por este gobierno. Gracias a todos los medios, a los periodistas que salieron a manifestarse en contra de la censura. Aguante la libertad de expresión. No a la censura previa. Gracias a todos mis compañeros de A24. A todos. Los que estaban en el piso, en el control, desde la gente de seguridad que nos esperaba que ingresáramos, a los que limpiaban, a todos ustedes. Obviamente que me llamaron de todos los medios para que contara lo que pasó, no quisimos hacerlo. Yo no estaba preparada, estaba en shock”.

Finalmente, se refirió a los hechos. “Me da muchísima bronca todo lo que pasó porque soy periodista, necesito mi micrófono para contarles todo lo que pasa en la República Argentina. No soporté que quisieran ponerme una mordaza. Quiero que sepan que no tomo mis decisiones por calentura, siempre pienso mucho lo que voy a hacer. Ya habíamos tenido otros episodios en el canal, pero todos se dialogaron y yo al final pude hacer y decir lo que quería. Pero esta vez fue imposible. En América con Sergio Massa no se jode. Fue censura”, expresó.

Viviana Canosa habló por primera vez de su renuncia a Grupo América (Foto Instagram @vivianacanosaarg)

“Ellos piensan que si no muestran lo que pasa no sucede. Absurdo ¿Se acuerdan de Béliz y la regularización de las redes sociales? Detestan la verdad. A este gobierno les molesta la verdad, les molestan los periodistas que dicen lo que piensan. Los que son capaces de perder su trabajo para no perder la libertad de expresión. Les quiero decir que esto para mi no es fácil, mantengo mi casa y a mi familia. Vivo de mi trabajo y este mes no lo cobro porque me fui”, manifestó.

“Yo estaba siendo une éxito y nadie se baja dele éxito. Yo no podía hacer otra cosa, mi renuncia sirvió para exponer que había censura. No me fui porque tenía otro trabajo, pero estoy feliz de la decisión que tomé. Como hago para pedirle a los políticos que sean honestos si no estoy a la altura de las circunstancias”, aclaró.

Sobre su salida del canal, detalló: “Desde que asumió Massa como superministro y vi en las primeras filas a las autoridades del canal supe que mis días eran contados. Pero no pensé que su primera pedida iba a ser censurarme. Está claro que prefirieron a Massa y no a mí. En América era fácil criticar a Alberto y a la vicepresidenta, pero no a Sergio Massa ni a Galmarini. No fue la primera vez que me quisieron bajar un invitado, pero esta vez no pude dialogar. Me parecía raro que cuando un invitado hablaba de Massa no aparecía en los graphs. Todo este despelote fue por un video que duraba 38 segundos donde le decían ladrón, ese material lo pusieron todos los medios”.

Viviana Canosa le agradeció a sus compañeros y al equipo entero de A24

En cuanto a la decisión del canal, dijo: “Ahora quiero hablar de la decisión de América de no pasar escraches. El día anterior del mismo canal nos les pareció mal que los muchachos de Espinoza escracharan a Bullrich, eso no les pareció agresivo. Esa semana habíamos mostrado la reacción de la gente con diferentes políticos. Nosotros en el programa te mostrábamos la realidad, para eso estamos”. Y sentenció: “Pero lo de Massa en América no se podía pasar. Para los poderosos, la billetera mata la libertad, para mí no”.

“A las 8.25 de ese viernes me informaron que no podía poner ese material y les pregunte por qué, me dijeron porque no. Por Massa cambió la editorial del canal. Cuando a la tarde pasé el material y también me habían bajado unas tantas cosas de Massa, estaba claro que no tenía más libertad. Al super ministro no ese lo podía molestar. A ellos les gusta la censura, pero más la autocensura, así no tienen que mancharse las manos. Conmigo no pudieron, es hermoso ser y sentirse libre. Lo primeo que pedí cuando firme contrato fue libertad, cuando la perdí me fui. No pensé en plata cuando me fui, pensé en no defraudarlo a todos ustedes”, explicó.

“Ellos pensaban que no hablaba en serio cuando me dijeron que si no me dejaban poner el informe me iba, entonces me fui. Como si esto fuera poco, el lunes me desayune con otra noticia. Diez minutos con la introducción del programa solo mi silla, lo sentí como violencia psicológica. No solo conmigo, sino con la audiencia”, acotó.

Silla vacía: así comenzó A24 el programa por la ausencia de Viviana Canosa, en el que emitió fragmentos de archivo

“Ellos quieren manejar lo que pensamos y lo que decimos. Quieren un discurso único, piensan que no mostrando lo que pasa, no sucede. Les jode mucho la libertad y le tienen pánico a la libertad de expresión. Armaron un relato y no pueden soportar que vengamos a tirarlo. Hay que poner luz, como a las ratas, para que salgan a correr”, expresó.

Finalmente, se refirió con palabras críticas al ataque a Cristina Fernández de Kirchner y a otros sucesos que tuvieron lugar durante su ausencia de la televisión. Y, para cerrar, anunció que próximamente visitará varios canales para dialogar con algunos de los periodistas que la defendieron durante este tiempo.