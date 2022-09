Lali Espósito sufrió un accidente que casi le impide llegar a una entrevista: “Me quedé atrapada”

Se vivieron momentos de tensión en los estudios de LuzuTv. Tanto los conductores de Nadie dice nada, Nicolás Occhiato, Nati Jota, Nacho Elizalde y Flor Jazmín Peña, como el público, estaban listos para recibir a Lali Espósito. El problema fue que los minutos pasaban y ella no aparecía. Si bien estaba en el establecimiento, no podía ingresar al estudio. Todo fue caos e incertidumbre y productores que entraban y salían. Finalmente, pudo llegar a la entrevista y contó el accidente que acababa de sufrir: “Me quedé encerrada”.

La cantante tenía pautado un día de entrevistas radiales, pero se produjeron algunas situaciones que modificaron un poco su agenda. Mientras los cuatro conductores hablaban al aire y la esperaban, comenzaron a notarse algunos movimientos extraños entre los miembros de la producción y desde la mesa sabían que algo sucedía con su invitada. “Está en el establecimiento, pero se rompió el asensor del auto”, explicó Occhiato. “¿Lali está atrapada?, ¿qué?”, dijo preocupada Flor Jazmín.

Una de las productoras explicó al aire, tanto para los que estaban presentes en el estudio, como para la audiencia, qué era que lo sucedía y dónde estaba Lali. “Es un problema técnico que nos excede a nosotros. Estamos intentando resolverlo con un equipo comando. Necesitamos 10 minutos”, sostuvo. A su vez, el conductor de El último pasajero (Telefe) mostró en su celular una imagen de lo que ocurría unos metros más abajo. Cientos de fanáticos estaban a la espera de la cantante y provocaron que el asensor se trabara con ella adentro.

Por su parte, el público también estuvo a la espera de saber cómo se resolvería la situación y reaccionaron en redes a lo que pasaba en vivo. "Invitaban a Lali a

“Me quedé encerrada en el montacarga. Desde el año 72, que no me subo a uno”, comenzó a relatar, mientras que Nicolás le aseguraba que nunca antes se había trabado. “Había mucha energía”, comentó la actriz y explicó mejor cómo y por qué se quedó atrapada.

“Dicen había gente apretando el botón de abajo y hubo una situación de botones que trabó todo. Y nos quedamos ahí, charlando de la vida, haciendo ‘respiro, inhalo, exhalo’”, indicó. Ante esto, le preguntaron si había sacado alguna foto del momento, pero ella aseguró que si bien se lo tomó con humor, tampoco le causó tanta gracia: “No nos dio para la joda. Era un poco grave lo que estaba pasando. Estaba un poco preocupada de que no llegaba a la nota”.

Asimismo, en la red social, los fans compartieron un video donde se pudo ver a la cantante encerrada en el montacargas. Sin embargo, este no fue el único percance que tuvo durante su jornada. Antes de Nadie dice nada, estuvo en Perros de la calle (Urbana Play), donde también tuvo una participación accidentada. Llevaba varios minutos de retraso e incluso Andy Kusnetzoff la llamó en vivo. Una vez en el estudio explicó que efectivamente se le hizo tarde para llegar, porque “subestimó un poco la hora”. No obstante, todo terminó en risas y en una muy buena entrevista.