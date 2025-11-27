Cuándo se sortea el Gordo de Navidad 2025: todo lo que hay que saber
La Lotería de la Provincia de Buenos Aires lanzó la venta de billetes para su tradicional sorteo de fin de año que tiene un pozo especial
- 4 minutos de lectura'
El tradicional sorteo del Gordo de Navidad bonaerense, organizado por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires, se llevará a cabo el viernes 26 de diciembre a las 21. La ceremonia se realizará, como es habitual, en el Salón de Sorteos de la sede central del organismo y podrá seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube de Lotería de la Provincia, ofreciendo accesibilidad a todos los interesados.
Cuándo se sortea el Gordo de Navidad 2025: todo lo que hay que saber
El Gordo de Navidad 2025 se sortea el viernes 26 de diciembre a las 21.
Cómo comprar los billetes
Los billetes para esta edición ya están disponibles para su adquisición en las más de 4300 agencias oficiales distribuidas en la provincia de Buenos Aires, incluyendo también las participaciones para el Sorteo de Reyes. Los participantes tienen dos modalidades para probar suerte: el billete entero, cuyo valor asciende a $50.000, o por fracción, con un costo de $5000 cada una, permitiendo una mayor flexibilidad en la participación.
El pozo del Gordo de Navidad
El pozo total a distribuir por el Gordo de Navidad 2025 supera los $1750 millones. El incentivo principal es el Primer Premio, que promete más de $800 millones para el afortunado poseedor de un billete entero. La estructura de premios mayores se completa con un segundo premio de $250 millones, un tercero de $65 millones, un cuarto de $25 millones y un quinto premio de $12 millones, todos estos montos asignados a billetes completos. Adicionalmente, el sorteo incluye la posibilidad de ganar por las terminaciones del primer premio y por aproximación hasta la quinta posición, ampliando así las chances de los apostadores.
Cómo seguir en vivo el Gordo de Navidad 2025
Si bien aún no está confirmado, generalmente el Instituto Provincial de Lotería y Casinos bonaerense transmite el sorteo en vivo por su canal de YouTube. Las personas que no puedan seguirlo en vivo, podrán verificar si ganaron alguno de los premios en la página web oficial del organismo.
Además, los números de los distintos sorteos de la Lotería de Buenos Aires y de otros juegos de azar se pueden controlar en el monitor de loterías y quinielas de LA NACION.
¿Qué número salió en El Gordo de Navidad de 2024?
El primer puesto del Gordo de Navidad 2024 fue para el número 81.476, que tuvo un solo ganador de $500.000.000. El billete fue comprado en la agencia ubicada en la calle Vélez Sársfield 4631, de Munro, partido de Vicente López.
En cuanto al resto de los números, el segundo, 99.556, fue vendido en Mar del Plata y se llevó $150.000.000 y el tercero fue para el 64.208, que fraccionaron $40.000.000 entre varias localidades: Laferrere; Boulogne Sur Mer; Maquinista Savio; Mar del Plata; Pontevedra; San Miguel de Monte; Villa Tesei; Wilde; Villa Martelli y Mar de Cobo.
El cuarto premio fue para el 33.145, que repartió $15.000.000 entre diferentes localidades: San Nicolás, José C. Paz; Laferrere (3); San Justo; Olavarría, La Unión; Ensenada y 9 de Julio. En cuanto al quinto premio, fue para el número 81.767, que se vendió en la localidad de Berazategui y se llevó $7.000.000
- 1º- 81.476
- 2º- 99.556
- 3º- 64.208
- 4º- 33.145
- 5º- 81.767
- 6º- 13.443
- 7º- 86.975
- 8º- 06.426
- 9º- 57.893
- 10º- 79.697
Cabe destacar que los ganadores de este premio son los que aciertan las cinco cifras de cualquiera de las 20 ubicaciones del sorteo. Es decir, si tiene el número entero, se lleva el monto completo, y si no, se reparte entre las fracciones, como se hizo en el tercer puesto.
- 1
Golpe de Estado en Guinea-Bisáu: un grupo de militares tomó el poder cuando se esperaban los resultados electorales
- 2
Declararon la quiebra de Radio del Plata y prohíben la salida del país del presidente de la sociedad que la operaba
- 3
España: una luchadora de MMA agredió a dos guardias civiles durante un vuelo a Dublín y fue detenida
- 4
Causa cuadernos: ¿Todos igualmente responsables?