El tradicional sorteo del Gordo de Navidad bonaerense, organizado por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires, se llevará a cabo el viernes 26 de diciembre a las 21. La ceremonia se realizará, como es habitual, en el Salón de Sorteos de la sede central del organismo y podrá seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube de Lotería de la Provincia, ofreciendo accesibilidad a todos los interesados.

Cuándo se sortea el Gordo de Navidad 2025: todo lo que hay que saber

El Gordo de Navidad 2025 se sortea el viernes 26 de diciembre a las 21.

Cómo jugar al Gordo de Navidad Lotería de Texas

Cómo comprar los billetes

Los billetes para esta edición ya están disponibles para su adquisición en las más de 4300 agencias oficiales distribuidas en la provincia de Buenos Aires, incluyendo también las participaciones para el Sorteo de Reyes. Los participantes tienen dos modalidades para probar suerte: el billete entero, cuyo valor asciende a $50.000, o por fracción, con un costo de $5000 cada una, permitiendo una mayor flexibilidad en la participación.

El pozo del Gordo de Navidad

El pozo total a distribuir por el Gordo de Navidad 2025 supera los $1750 millones. El incentivo principal es el Primer Premio, que promete más de $800 millones para el afortunado poseedor de un billete entero. La estructura de premios mayores se completa con un segundo premio de $250 millones, un tercero de $65 millones, un cuarto de $25 millones y un quinto premio de $12 millones, todos estos montos asignados a billetes completos. Adicionalmente, el sorteo incluye la posibilidad de ganar por las terminaciones del primer premio y por aproximación hasta la quinta posición, ampliando así las chances de los apostadores.

Cómo seguir en vivo el Gordo de Navidad 2025

Si bien aún no está confirmado, generalmente el Instituto Provincial de Lotería y Casinos bonaerense transmite el sorteo en vivo por su canal de YouTube. Las personas que no puedan seguirlo en vivo, podrán verificar si ganaron alguno de los premios en la página web oficial del organismo.

Además, los números de los distintos sorteos de la Lotería de Buenos Aires y de otros juegos de azar se pueden controlar en el monitor de loterías y quinielas de LA NACION.

¿Qué número salió en El Gordo de Navidad de 2024?

El primer puesto del Gordo de Navidad 2024 fue para el número 81.476, que tuvo un solo ganador de $500.000.000. El billete fue comprado en la agencia ubicada en la calle Vélez Sársfield 4631, de Munro, partido de Vicente López.

El listado completo de los números ganadores del Gordo de Navidad 2024

En cuanto al resto de los números, el segundo, 99.556, fue vendido en Mar del Plata y se llevó $150.000.000 y el tercero fue para el 64.208, que fraccionaron $40.000.000 entre varias localidades: Laferrere; Boulogne Sur Mer; Maquinista Savio; Mar del Plata; Pontevedra; San Miguel de Monte; Villa Tesei; Wilde; Villa Martelli y Mar de Cobo.

El cuarto premio fue para el 33.145, que repartió $15.000.000 entre diferentes localidades: San Nicolás, José C. Paz; Laferrere (3); San Justo; Olavarría, La Unión; Ensenada y 9 de Julio. En cuanto al quinto premio, fue para el número 81.767, que se vendió en la localidad de Berazategui y se llevó $7.000.000

1º- 81.476

2º- 99.556

3º- 64.208

4º- 33.145

5º- 81.767

6º- 13.443

7º- 86.975

8º- 06.426

9º- 57.893

10º- 79.697

Cabe destacar que los ganadores de este premio son los que aciertan las cinco cifras de cualquiera de las 20 ubicaciones del sorteo. Es decir, si tiene el número entero, se lleva el monto completo, y si no, se reparte entre las fracciones, como se hizo en el tercer puesto.