El esperado sorteo del Gordo de Navidad 2025 se celebra hoy, 26 de diciembre. Se pone en juego un pozo total que supera los $1750 millones de pesos. Miles de participantes aguardan con expectativa el evento especial del juego de azar organizado por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos bonaerense, que lo podrán seguir en vivo para conocer a los ganadores.

Dónde ver en directo online el Gordo de Navidad 2025 hoy

La Lotería de la Provincia ofrecerá una transmisión en vivo del sorteo a través de su canal oficial de YouTube. Esta opción permite seguir las instancias en tiempo real desde cualquier lugar. Finalizado el sorteo, los números ganadores se publicarán en la página web oficial del organismo para que los jugadores verifiquen su billete.

Además, los lectores de LA NACION pueden acceder al monitor de loterías y quinielas del diario. Este servicio especializado actualiza de inmediato los números de los distintos juegos de azar, lo que facilita el control ágil de las boletas y brindando eficiencia a quienes buscan confirmar sus premios.

¿A qué hora se sortea el Gordo de Navidad?

El sorteo del Gordo de Navidad 2025 está programado para hoy, 26 de diciembre, a las 21 horas. La ceremonia se realiza tradicionalmente en el Salón de Sorteos de la sede central del Instituto Provincial de Lotería y Casinos bonaerense.

El pozo del Gordo de Navidad

El monto total a distribuir en esta ocasión son más de $1.755 millones de pesos en premios. El principal incentivo es el Primer Premio, que supera los $800 millones para el billete entero.

La estructura de recompensas se completa con un segundo premio de $250 millones, un tercero de $65 millones, un cuarto de $25 millones y un quinto premio de $12 millones, todos asignados a billetes completos. El reglamento también contempla premios por las terminaciones del primer premio y por aproximación hasta la quinta posición.

¿Qué número salió en El Gordo de Navidad de 2024?

En la edición 2024, el primer puesto fue para el número 81.476, con un solo ganador que obtuvo $500.000.000 gracias a un billete adquirido en Munro, Vicente López. El segundo premio, 99.556, se vendió en Mar del Plata con $150.000.000. El tercero, 64.208, fraccionó $40.000.000 entre varias localidades. El cuarto, 33.145, repartió $15.000.000. El quinto, 81.767, se vendió en Berazategui con $7.000.000.

El listado completo de los números ganadores del Gordo de Navidad 2024

A continuación, este es el listado completo de los diez primeros premios del Gordo de Navidad 2024 fue:

1º- 81.476

2º- 99.556

3º- 64.208

4º- 33.145

5º- 81.767

6º- 13.443

7º- 86.975

8º- 06.426

9º- 57.893

10º- 79.697

Cabe destacar que los ganadores son quienes aciertan las cinco cifras de cualquiera de las 20 ubicaciones del sorteo. Si se tiene el número entero, se lleva el monto completo, y si no, se reparte entre las fracciones.

